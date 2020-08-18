NBC: студентам никто не указ — в США опасаются новой вспышки коронавируса в учебных заведениях

Возобновившие недавно работу американские колледжи могут стать рассадником коронавирусной инфекции из-за масштабных вечеринок, которые закатывают возвращающиеся студенты несмотря на сообщения о новых случаях заражения, передаёт NBC. Как отмечается в сюжете канала, угроза COVID-19 нависла и над студенческим спортом: молодые спортсмены и их родители давят на власти, добиваясь возобновления матчей по американскому футболу, приостановленных ради их же безопасности.

Вот как студенты Университета Северной Джорджии праздновали неподалёку от кампуса первые выходные после возвращения к занятиям.

А вот — ещё одна вечеринка в битком набитом людьми помещении, на этот раз — в городе Стиллуотер, штат Оклахома; при этом, в руководстве Университета штата Оклахома сообщили, что в женском общежитии, расположенном вне кампуса, было выявлено 23 случая коронавирусной инфекции.

Всё это служит тревожным напоминанием о том, что хотя учебные заведения и могут вводить определённые правила, заставить студентов их соблюдать они не способны. И такая суровая реальность бьёт по системе образования на всех уровнях: ученик одной из старших школ города Мор, штат Оклахома, пошёл на занятия, зная о том, что у него был обнаружен коронавирус; в результате в карантин поместили почти два десятка других учащихся.

Ситуация всё сильнее пугает учителей по всей стране.

БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC: Скажите как учитель — вы считаете, что для вас сейчас безопасно возвращаться к занятиям?

ЭННИ ТАНЬ, учитель: Нет, я не считаю, что возвращаться в школу сейчас безопасно, совсем не считаю.

По словам учителя Энни Тань, усугубляют и так непростое положение опасения по поводу средств индивидуальной защиты: как поясняет она, её коллеги учителя организуют кампании, отчаянно пытаясь собрать достаточно масок и антисептика для рук на весь учебный год.

ЭННИ ТАНЬ: Я всегда готова помочь своим ученикам, но отдавать жизнь ради этой работы мне что-то не очень хочется — да и большинству других учителей, наверное, тоже.

Принимать сложные решения приходится не только непосредственно в школах и университетах, но и в студенческом спорте: сегодня к комиссару конференции Big Ten обратилась группа родителей, потребовав объяснить, почему конференция отменила соревнования по американскому футболу. А петиция с требованием дать старт футбольному сезону, предложенная квотербеком сборной Университета штата Огайо Джастином Филдсом, собрала уже более 100 тысяч подписей.

Тем не менее, главный санитарный врач Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) США заявил, что ключ к спасению сезона — более активное тестирование на коронавирус.

БРАЙАН ХЭЙНЛАЙН, главный санитарный врач NCAA: Если скорость тестирования останется на том же уровне, на котором она находится на данный момент, делать какие-то шаги вперёд в плане спорта мы никак не сможем.

Как было обнаружено по результатам опроса, проведённого CNBC, почти 40% результатов тестирований по всей стране поступают в организации слишком поздно, чтобы действительно позволять уменьшать скорость распространения инфекции. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США дало разрешение на применение тестов по образцу слюны — они дешевле, и многие лаборатории уже имеют необходимое оборудование для их проведения.

БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР: Насколько это серьёзное решение?

ЭКСПЕРТ NBC: Я считаю, что это — один из важнейших шагов за все полгода, которые мы живём с коронавирусом. Это значит, что процесс тестирования станет быстрее, дешевле и доступнее, оно при этом останется таким же точным, а люди смогут проходить тестирования значительно чаще.

ВЕДУЩАЯ NBC: А Блейн выходит теперь с нами на связь. Блейн, речь ведь идёт о том же тесте, который использовался в NBA, которая уже завтра начнёт отборочный турнир?

БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР: Совершенно верно. В NBA регулярно проверяли игроков и персонал внутри своей карантинной зоны, и пока положительных результатов выявлено не было, поэтому завтра они начинают плей-офф.

Дата выхода в эфир 16 августа 2020 года.