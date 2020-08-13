Fox News: от американцев теперь требуют носить маски даже во время секса — а за неношение угрожают судить

Американские власти на местах предлагают всё более странные инициативы по борьбе с коронавирусом. В Висконсине от чиновников требуют, чтобы они не снимали медицинские маски даже во время телеконференций, а в Теннесси уже прозвучали предложения судить людей, отказывающихся от защитных средств, как за покушение на убийство, сообщает Fox News. По данным канала, ещё дальше пошли в Университете штата Джорджия — там студентам порекомендовали не снимать защитные маски даже во время любовных утех.

Мнение насчёт того, нужно ли носить маски, избранные нами лидеры меняли так часто, что уследить за ними стало сложно, и большинство граждан решили просто пропускать их повизгивания мимо ушей — но это очень политиков злит. Не соглашаться с ними можно, а вот игнорировать — ни в коем случае. По всей видимости, именно это побудило директора управления природных ресурсов штата Висконсин потребовать, чтобы работники правительственных структур носили маски даже во время телеконференций, находясь дома в одиночестве.

Директора этого зовут Престон Коул, и по его мнению, нося маску, сидя у себя дома, чиновники подают людям правильный пример, показывая, что они «думают о безопасности и здоровье остальных», — даже если никаких остальных рядом нет, потому что человек сидит дома один, и получается, что, надев маску, он не даст себе подхватить коронавирус от себя же.

А тем временем в штате Теннесси член муниципального совета города Нэшвилл Шэрон Хёрт заявила, что людям, которые не носят маски, нужно предъявлять обвинения в покушении на убийство.

ШЭРОН ХЁРТ, член муниципального совета города Нэшвилл: Знаете, я работала на одну организацию, где считалось, что если человек заразил кого-то вирусом и при этом не сообщил об этом, его нужно судить, как за убийство — ну, вернее, за покушение на убийство. Быть может, нам стоит ввести более строгие законы, согласно которым людям, которые не носят маски и при этом создают риск заражения этим вирусом для кого-то ещё, будут назначать наказание посерьёзнее — как уже практикуется с другими вирусами, которые передаются от человека к человеку.

Вот оно как, «наказание посерьёзнее», значит. А может, нам людей, которые не носят маски, просто казнить во имя здоровья общества? Наверное, скоро и такое будут обсуждать.

Ну а Университет Джорджии опубликовал так называемые медицинские рекомендации, где указывается, что студентам следует носить маски — те самые медицинские лицевые маски — даже во время секса. В рекомендациях ссылались на данные Клиники Майо; впрочем, получив порцию заслуженных издевательств в сети, университет публикацию с рекомендациями удалил.

Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.