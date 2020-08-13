Fox News: от американцев теперь требуют носить маски даже во время секса — а за неношение угрожают судить
Мнение насчёт того, нужно ли носить маски, избранные нами лидеры меняли так часто, что уследить за ними стало сложно, и большинство граждан решили просто пропускать их повизгивания мимо ушей — но это очень политиков злит. Не соглашаться с ними можно, а вот игнорировать — ни в коем случае. По всей видимости, именно это побудило директора управления природных ресурсов штата Висконсин потребовать, чтобы работники правительственных структур носили маски даже во время телеконференций, находясь дома в одиночестве.
Директора этого зовут Престон Коул, и по его мнению, нося маску, сидя у себя дома, чиновники подают людям правильный пример, показывая, что они «думают о безопасности и здоровье остальных», — даже если никаких остальных рядом нет, потому что человек сидит дома один, и получается, что, надев маску, он не даст себе подхватить коронавирус от себя же.
А тем временем в штате Теннесси член муниципального совета города Нэшвилл Шэрон Хёрт заявила, что людям, которые не носят маски, нужно предъявлять обвинения в покушении на убийство.
ШЭРОН ХЁРТ, член муниципального совета города Нэшвилл: Знаете, я работала на одну организацию, где считалось, что если человек заразил кого-то вирусом и при этом не сообщил об этом, его нужно судить, как за убийство — ну, вернее, за покушение на убийство. Быть может, нам стоит ввести более строгие законы, согласно которым людям, которые не носят маски и при этом создают риск заражения этим вирусом для кого-то ещё, будут назначать наказание посерьёзнее — как уже практикуется с другими вирусами, которые передаются от человека к человеку.
Вот оно как, «наказание посерьёзнее», значит. А может, нам людей, которые не носят маски, просто казнить во имя здоровья общества? Наверное, скоро и такое будут обсуждать.
Ну а Университет Джорджии опубликовал так называемые медицинские рекомендации, где указывается, что студентам следует носить маски — те самые медицинские лицевые маски — даже во время секса. В рекомендациях ссылались на данные Клиники Майо; впрочем, получив порцию заслуженных издевательств в сети, университет публикацию с рекомендациями удалил.
Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.
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