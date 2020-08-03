BFM TV: французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

По словам врача из парижской больницы, если молодёжь сложно заставить носить маску, то нужно дать ей переболеть коронавирусом, передаёт BFM TV. Но при этом они не должны контактировать со старшим поколением. В таком случае, по его расчётам, укрепится коллективный иммунитет.

Глава отделения инфекционных заболеваний в парижской больнице Эрик Ком предложил позволить молодёжи переболеть коронавирусом, передаёт BFM TV. Но при этом, по его словам, они не должны видеться со своими родителями и старшим поколением. Таким образом, по словам доктора, сформируется коллективный иммунитет, и это будет особенно актуально, когда все вернутся в школу и университеты.

По словам доктора, молодёжь сложно заставить в принципе носить маску и не собираться большими группами. Но при этом он напомнил, что и они могут болеть в тяжёлой форме. Врачи при этом также опасаются, что молодёжь может заразить кого-то из зоны риска.

Так, и в Швеции, где сделали ставку на свободное распространение вируса, нет данных о том, что у населения повысился иммунитет, а смертность от вируса там гораздо выше, чем в других европейских странах.

Эрик Ком также отметил, что для европейцев вирус «слишком умный», поскольку его распространение увеличивается. Во Франции властям не удаётся взять под контроль некоторые области и отследить пути распространения коронавируса.



Если ситуация будет развиваться и дальше в этом ключе, то у властей не будет иного выбора, кроме как объявить снова о введении карантина, хотя бы в некоторых департаментах. Врачи пока не говорят о второй волне, но высказывают опасения по поводу числа госпитализаций. Эрик Ком предлагает не тестировать приезжающих из стран с повышенным риском, а сразу ввести против них карантин, отмечает журналист BFM TV.