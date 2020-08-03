BFM TV: французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19
Если ситуация будет развиваться и дальше в этом ключе, то у властей не будет иного выбора, кроме как объявить снова о введении карантина, хотя бы в некоторых департаментах. Врачи пока не говорят о второй волне, но высказывают опасения по поводу числа госпитализаций. Эрик Ком предлагает не тестировать приезжающих из стран с повышенным риском, а сразу ввести против них карантин, отмечает журналист BFM TV.
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