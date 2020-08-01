Le Figaro: Франция столкнулась с «историческим» падением ВВП из-за пандемии

Во втором квартале 2020 года ВВП Франции сократился на 13,8%, сообщает Le Figaro. По словам издания, такие беспрецедентные цифры стали следствием снижения расходов домохозяйств в период изоляции. Тем не менее эксперты рассчитывают, что снятие ограничений приведёт к росту экономической активности в третьем квартале, передаёт газета.

Во втором квартале 2020 года падение ВВП Франции из-за вспышки коронавируса достигло «исторического» уровня и составило 13,8%, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Национального института статистики. Как отмечает издание, за всё время ежеквартальных измерений экономической активности Франции Институт ещё ни разу не регистрировал подобного падения. Кроме того, статистическое бюро пересмотрело модель измерения активности в первом квартале и пришло к выводу, что падение составило 5,9%, а не 5,3%, как утверждалось ранее.

Тем не менее потрясение оказалось меньше ожидаемого, поскольку, по прогнозам Института, падение экономической активности во втором квартале ожидалось на уровне 17% в июне. Министр экономики Бруно Ле Мэр увидел в этом луч надежды и доказательство эффективности принятых правительством мер поддержки экономики. «Это большая цифра, но не такая большая, как ожидалось», — заявил глава Минфина французским СМИ в пятницу утром.

Как поясняет газета, экономическая активность в стране была ограничена снижением потребления домашних хозяйств — которое является основным компонентом экономического роста — на 11%. Что касается инвестиций, их объём снизился на 17,8%, а объём экспорта — на 25,5%.

«Отрицательная динамика ВВП в первой половине 2020 года связана с прекращением «неосновных» видов деятельности вследствие режима изоляции, введённого в период с середины марта по начало мая», — говорится в заявлении института. Однако, как отмечает учреждение, снятие ограничений привело к постепенному восстановлению экономической активности в мае, а затем в июне.

Кроме того, правительство по-прежнему надеется, что французы используют свои сбережения, накопленные в период изоляции для стимулирования экономики. В июле в «шерстяных чулках» жителей Франции всё ещё находится €75 млрд, отложенных из-за неопределённости в связи с эпидемией.

Как передаёт издание, по данным Банка Франции, уровень безработицы в стране к концу года также может вырасти с 8,1% до 11,8% в первой половине 2021 года. Восстановление роста экономики будет зависеть от развития эпидемии как в самой Франции, так и в странах, которые являются её важными торговыми партнёрами, таких как США и Бразилия, которые также находятся в затруднительном положении из-за пандемии.

В случае, если экономическая активность во Франции в сентябре будет продолжать восстановление, эксперты ожидают роста ВВП на 14—19% в третьем квартале. Однако преодоление экономического отставания, наблюдаемого во втором квартале, потребует беспрецедентных усилий, направленных на преодоление кризиса, предупреждает издание.

Как напоминает газета, до коронавирусного кризиса крупнейшее квартальное падение ВВП в стране было зафиксировано во втором квартале 1968 года после всеобщей забастовки в мае.