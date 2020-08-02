Le Figaro: «странное лето» — из-за пандемии французы проводят свой отпуск в деревне на родине

Во время пандемии коронавируса 70% французов вместо путешествий за границей предпочли остаться на родине и заново открыть для себя её природные богатства. Многие решили променять пляжи и крупные города на спокойный отдых в деревне, где они хотят получить новый «аутентичный» опыт, пишет Le Figaro

Они хотели увидеть Венецию, но увидят Вьерзон; хотели веселиться в клубах и на фестивалях, но вместо этого будут в маске терпеливо стоять в очереди в супермаркет; они мечтали собраться всей семьёй у бассейна, но теперь будут по очереди приезжать в дом своего детства. «Какие странные каникулы этим летом 2020 года», — размышляет Le Figaro. Теперь всё решается в последний момент, в сумке рядом с кремом от солнца поселился антисептик, а выбор направления для отдыха определяется не по погоде на пляжах, а согласно сводке региональных агентств здравоохранения.

Как рассказывает издание, в соцсетях пользуется успехом хэштег #cetétéjevisitelaFrance («В этом году я посещаю Францию»), который запустил коллектив Patrimoine 2.0 и подхватило Министерство туризма. По утверждению заместителя министра Жан-Батиста Лемуана, 70% французов в этом году проводят отпуск во Франции, что позволяет им «снова открыть жемчужины нашей страны и поддержать профессионалов». К тому же многие департаменты и города стараются выделиться и предлагают рекламные акции: например, в Ланде 3 тыс. отдыхающих смогут получить скидку в €150, а в Роане тем, кто остановился по крайней мере на две ночи и по крайней мере один раз ужинал в ресторане региональной кухни, предоставляют скидку в €100.

Деревенская жизнь начинает привлекать всё больше французских туристов: на сайтах с летним жильём количество бронирований на периферии резко возросло. Особенно выделяются департаменты, которые раньше не были популярными: Дром и Лозер. Кристина и Фабрис, обычно проводящие отпуск на пляжах Эро, в этот раз отправятся на неделю вглубь страны в департамент Лот. Как объяснили они французской газете, «главным критерием была самая маленькая плотность населения и красивая природа в тишине и покое». С начала мая на сайте по обмену жильём HomeExchange зарегистрировалось более 18 тыс. новых пользователей. Его специалисты отмечают повышенный спрос на «необычные направления в диких уголках» страны: всё больше путешественников хотят получить «аутентичный» опыт, свернуть с проторенных дорожек и массового туризма.

Ещё одним направлением, на которое повысился спрос благодаря пандемии, стал агротуризм. Как рассказал сооснователь компании Accueil paysan Пьер-Жан Бартейе, многие клиенты возвращаются, а повышенный спрос наблюдается до конца сентября. Он объяснил, что в компании используют принцип разделения обязанностей: фермер представляет хозяйство, даёт попробовать натуральные продукты, а в ответ гости рассказывают о своих впечатлениях. «Мы надеемся показать этим семьям, для которых поездка в деревню была всего лишь запасным вариантом, что здесь можно хорошо провести отпуск!» — замечает Бартейе.

Как отмечает основательница компании Granny & Charly Амели Фрели, в этом году многие студенты всё ещё не знают, смогут ли себе позволить уехать куда-нибудь на каникулы, в то время как пожилые люди чувствуют себя одиноко в своём огромном и пустом загородном доме. Так, одна дама ищет «студента или студентку для сопровождения на берег моря в Сен-Рафаэль с оплатой всех расходов». Хлоя из Орна уже месяц живёт в бретонском замке XVII и ухаживает за престарелой хозяйкой, которая не смогла бы туда приехать без посторонней помощи. «Я бы не назвала это каникулами, — делится своими впечатлениями студентка, — но в культурном и социальном плане это очень богатый опыт».

Наконец, пишет Le Figaro в заключение, для тех, кто остаётся в Париже, администрация запускает специальную программу. Она включает ежедневные культурные, спортивные и образовательные бесплатные мероприятия, которые пройдут при соблюдении всех санитарных ограничений.