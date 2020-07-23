Le Figaro: маски обязательны, но границы открыты — борьба с эпидемией во Франции вызывает недоумение

Прибывающие во Францию этим летом иностранцы поражаются отсутствию необходимости проходить санитарный контроль, пишет на страницах Le Figaro журналист Ив Маму. Как поясняет автор, все введённые в парижских аэропортах меры контроля носят исключительно добровольный характер и рассчитаны на честность пассажиров. При этом правительство страны обязало собственных граждан носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию, делая ставку на личную ответственность, замечает журналист.

Всех пассажиров, прибывающих во Францию, начиная с июля, поражает отсутствие необходимости проходить санитарный контроль в аэропорту, отмечает на страницах Le Figaro журналист Ив Маму.

В пятницу, 17 июля, профессора парижских больниц Эрик Ком и Филипп Ювэн выразили сожаление по поводу недостаточного контроля Covid-19 во французских аэропортах для лиц, возвращающихся из-за рубежа.

«Существуют кластеры, растущие из-за людей, вернувшихся из поездки и не помещённых на карантин», хотя это «единственная эффективная мера» против распространения вируса, в частности, заявил на BFMTV Эрик Ком, глава инфекционного отделения больницы Сальпетриер.

«Некоторые страны, куда мы едем в отпуск, более требовательны, чем мы, к людям, которые приезжают к нам», — добавил специалист с сожалением, отметив, что карантин действует, в частности, в некоторых азиатских странах.

Глава отделения скорой помощи больницы Жоржа Помпиду Филипп Ювэн, выступая на телеканале CNews также выразил удивление: «каждый день на нашей территории приземляются самолёты, некоторые из них прибывают из стран, где эпидемия очень активна, и всё, о чём просят прибывших людей, это честно заполнить бланк, в котором они подтверждают, что у них нет симптомов!»

Как напоминает автор статьи, французское правительство подвергалось критике за своё урегулирование кризиса в области здравоохранения. Стоит ли думать, что оно так и не извлекло уроков, задаётся вопросом журналист.

Как подчёркивает обозреватель, у всех принятых после открытия границ мер контроля есть одна общая черта: ни одна из них не является обязательной. Так, на сайте парижского аэропорта указано, что «100% пассажиров должны подать заявление об отсутствии симптомов и контакта с лицами, у которых обнаружен Covid-19». «Можно ли представить себе пассажира, внезапно решившего раскрыть информацию, которая может негативно сказаться на его свободе передвижения?», — недоумевает Маму.

Помимо прочего, в аэропортах Парижа установили камеры, оснащённые тепловизорами. Таким образом, пассажир, температура которого превышает норму, может быть ориентирован «при необходимости и при желании, на медицинскую помощь в аэропорту», говорится в заявлении аэропорта Парижа. Как подчёркивает автор статьи, речь снова идёт не об обязательстве, а о рекомендации. При этом, по мнению Национальной комиссии по цифровым технологиям и свободам, эти камеры «рискуют не обнаружить инфицированных людей, поскольку некоторые из них бессимптомны, и, кроме того, их можно обойти путём приёма жаропонижающих препаратов (которые снижают температуру тела без лечения причин лихорадки)».

Начиная с 12 июля, по инициативе региональной службы здравоохранения, в аэропортах Шарль-де-Голль и Руасси были установлены стенды для взятия мазков у пассажиров, прибывающих из стран, где Сovid-19 циркулирует с интенсивностью выше среднего, но проходить через них также необязательно, замечает журналист.

Необязательный характер всех мер контроля за пассажирами по прибытии во Францию свидетельствует о великолепном уважении к индивидуальным свободам, пишет автор. Это означает, что правительство делает ставку на личную ответственность, обязывая граждан носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Жаль, что все эти решения не были хотя бы вынесены на обсуждение, сетует Маму.