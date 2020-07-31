Sky: незваные попутчики — британские туристы обнаружили мигрантов в багажнике своей машины

Британская семья, проводившая отпуск во Франции, обнаружила в багажнике на крыше своего автомобиля двух мигрантов. По данным местных властей, молодые люди африканского происхождения хотели попасть на машине туристов в Соединённое Королевство, но ошиблись направлением, передаёт Sky News.

Во время путешествия по Франции британские туристы обнаружили двух мигрантов, которые прятались в багажнике на крыше их автомобиля, сообщает Sky News.

Семья остановилась на станции техобслуживания на трассе A29 в Нормандии, когда они услышали подозрительный шум из багажного отделения. Открыв его, они, к своему огромному удивлению, нашли двух человек.

На опубликованном в интернете видео, по-видимому, запечатлён момент обнаружения мигрантов. По словам французских властей, нежеланными попутчиками оказались 16-летние выходцы из Эритреи и Гвинеи. Они забрались в машину, потому что заметили её британские номера и надеялись попасть на ней в Соединённое Королевство.

Однако, как отмечается в статье, семейная пара с двумя детьми ехала в противоположном направлении. Они только накануне прибыли во Францию и двигались в сторону местного курорта.

По информации французских СМИ, семья попросила прохожих позвонить в полицию, когда мигранты скрылись с места преступления. Сообщается, что впоследствии они были задержаны полицией, но затем выпущены на свободу.

Британские туристы рассказали французским стражам правопорядка, что приехали в страну через тоннель под Ла-Маншем. Они заночевали в Кале, где, как предполагается, мигранты залезли в машину. Пара написала заявление о воровстве из-за того, что их вещи были выброшены из багажного отделения, отмечает Sky News.