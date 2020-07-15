Die Welt рассказала о проживающих в Италии «рабах» нового времени

Согласно оценкам, в Италии на данный момент проживает около 200 тысяч нелегальных мигрантов, занятых сельскохозяйственными работами на полях, пишет Die Welt. Они живут в нечеловеческих условиях, получают половину от нормальной дневной нормы зарплаты и зачастую работают без трудового договора. Нелегалы сомневаются, что им помогут недавние меры итальянского правительства, направленные на легализацию их положения, поскольку эти меры предусматривают лишь временный вид на жительство, а также касаются только тех отраслей, где есть нехватка рабочих рук.

В юго-восточной итальянской области Апулия находится крупнейшее поселение нелегалов в Италии — Борхо Меццаноне, сообщает Die Welt. Оно не отмечено на Google Maps и путь к нему указывает лишь дым горящего мусора.

Всего здесь в деревянных хижинах проживает около 1800 человек, пишет издание. У них нет канализации, нет водоснабжения, вокруг лежат горы мусора. Все местные являются мигрантами, главным образом из Африки. Они покинули родину в поисках лучшей жизни — кто-то бежал от гражданской войны, кто-то от политических преследований, а кто-то от бедности.

Однако их надеждам не суждено было сбыться, пишет Die Welt. Те, кто живут в подобных поселениях, относятся к категории «не справившихся». И тем не менее поселение всё равно существует, поскольку местные мигранты собирают овощи и фрукты на находящихся рядом полях. Собранный ими урожай затем продаётся в магазинах по всей Европе. В большинстве случаев они работают без трудового договора, за половину от нормы дневной зарплаты, рекомендуемой профсоюзами (€65). В Италии их называют «невидимые».

Несколько месяцев назад они привлекли внимание властей, поскольку во время пандемии подобные поселения представляют собой непредсказуемый риск для всей Италии, пишет издание. Местные власти установили в поселении резервуары с водой для обеспечения гигиены и доступа к питьевой воде, что привело к успеху: распространения инфекции не произошло.

Одновременно с этим «невидимые» постепенно стали становится «видимыми», отмечает Die Welt. В середине мая итальянское правительство приняло закон о легализации раннее запрещённых трудовых отношений в сфере сельского хозяйства. Кроме того, закон даёт возможность выдачи мигрантам полугодового вида на жительство.

«Отныне наличие в нашей стране «невидимых» мужчин и женщин, живущих в нечеловеческих условиях и согнанных в гетто, будет неприемлемо», — приводит издание слова министра сельского хозяйства Италии Терезы Белланова. По её словам, новый закон вернёт сезонным иностранным работникам их человеческое достоинство, идентичность и возможность законно жить и работать. Как пишет Die Welt, согласно оценкам, на полях Италии работает около 200 тыс. нелегальных мигрантов.

Тем не менее нелегальные мигранты сомневаются в том, что закон принесёт пользу. По мнению проживающего в Борхо Меццаноне Юссифа Бамба, новый закон не поможет никому. Бамба отмечает, что в законе предусмотрена выдача лишь ограниченного по времени вида на жительство, а действителен он только для тех отраслей, где испытывается нехватка кадров. «Выглядит так, будто правительство говорит: мы обеспечим ваши права, но только если получим от вас выгоду», — приводит Die Welt слова Бамба.

Бамба отмечает, что проблемы мигрантов часто связаны не с работой, а с отсутствием документов. Он говорит о том, что многие жители Борхо Меццаноне доходят до самоубийства, поскольку они попадают в безвыходную ситуацию.