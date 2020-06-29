СТРАНА: в Финляндии рассчитывают на украинских трудовых мигрантов

Представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен заявил, что его страна рассчитывает на украинских трудовых мигрантов. Как передаёт «СТРАНА», чиновник добавил, что его страна планирует в этом году завербовать на работу по сбору урожая около девяти тысяч украинцев.
В 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9 тыс. украинских трудовых мигрантов. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.
Всего Финляндия выдала 8,7 тыс. разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины, сообщили в миграционном ведомстве Финляндии.
Жители Украины для поездки в Финляндию на сельскохозяйственные работы могут получить специальную визу в дипломатических представительствах этой страны. Такой документ даёт право находиться в Финляндии не более 90 дней в полугодии. Если иностранец планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.
Разведка США не имеет единой позиции относительно появившихся в СМИ сообщений о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Около 15 млн человек не работали во время ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, из них 680 тыс. были сокращены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по ситуации на рынке труда.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 не должна использоваться в рамках «идеологического противостояния». Об этом, как передаёт ТАСС, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев обратился ко всем российским спортивным федерациям с просьбой помочь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выплатить долг Международной ассоциации лёгкой атлетики (World Athletics).
Правительство России согласовало покупку 300 млн медицинских масок и нескольких миллионов защитных костюмов в качестве резерва. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.