Относятся как к скоту: украинка рассказала «СТРАНЕ» об условиях работы в Польше

Жительница Луцка Галина Федышин, которая отправилась в Польшу на заработки, рассказала журналистам, в каких условиях приходится работать украинцам в Польше. По её словам, польские хозяева создают каторжные условия: селят работников в сараях, плохо кормят, а также занижают оплату труда — причём только для украинцев, к которым, как говорит Федышин, относятся как к скоту.

Украинцы вновь массово выезжают на сезонные работы в Польшу, но ещё чаще, чем до коронавируса, попадают в рабские условия и остаются обманутыми. Поток мигрантов и сложности с поиском работы заставляют украинцев соглашаться на меньшие ставки. «СТРАНА» выясняла, как работается украинцам на полях в Польше в это сложное время.

«Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные», — рассказала журналистам жительница Луцка Галина Федышин.

Женщина поехала в Варшаву по рабочей визе на завод по производству продуктов питания, но из-за карантина он приостановил работу и ей пришлось искать подработки.

«Я прошла 2 недели самоизоляции на квартире. В интернете нашла объявление о наборе на сбор клубники в Новы Двур в 35 километрах под Варшавой, обещали 3 злотых за лубянку (это такая корзинка, в которую помещается 2—3 кило ягоды). На самом деле нас завезли совсем в другое место — почти за 100 километров. И еще потребовали по 25 злотых за дорогу. Нас было 15 человек, мы подняли скандал и отказались платить. Но главный сюрприз нас ждал впереди. У фермера было два поля — одно заросшее сорняками в человеческий рост, которые он заставил нас обрывать голыми руками, даже тяпку не дал. Я все руки разодрала. За лубянку, сказал, будет платить не 3 злотых, а 2», — поделилась женщина.

Она отказалась, нашла другого фермера. Тот тоже поставил цену 2 злотых за корзинку.

«За день можно насобирать около 30 лубянок, у самых ловких получается и 40, но это надо очень постараться. В месяц выходит примерно 16—18 тысяч гривен чистыми. Ну ладно, думаю, из-за карантина сейчас все снижают ставки. Но пан заставил собирать только саму клубнику без листиков, а это медленнее и сложнее. Так много не насобираешь. Работала я с 8 утра до 5 вечера. На обед давали только варёную картошку, а поселили в сарай, который больше похож на конюшню — на 13 коек. Это даже не кровати, а просто доски, ничем не покрытые. Как там жить — не представляю. И о каком карантине может идти речь для тех, кто только приехал?

Своим, полякам, они платят по 4-5 злотых за лукошко, их там было пару десятков — студенты в основном. А к украинцам относятся как к скоту в прямом смысле слова. Они видят, что все валят на поля, вот и ставят свои условия — и наши люди вынуждены соглашаться. Тем более сейчас, когда сезонные работники привязаны к конкретному работодателю и адресу, по которому они должны пройти карантин (при этом работают в поле и не могут никуда выходить). То есть фактически попадают в рабство. А если кто сбежит — хозяин сразу сдаст в полицию», — рассказала Федышин.

Женщина сбежала и от второго работодателя, едва выбив зарплату.

«Мой завод открылся после карантина и я вернулась сейчас туда работать. Но очень много наших вынуждены соглашаться на эти адские условия, потому что дома не заработаешь и этого», — рассказала женщина.