Gazeta.pl: соскучились — украинцев везут на работу в Польшу бесплатными самолётами

После вспышки коронавируса многие украинские граждане, трудоустроенные в Польше, вернулись на родину. Однако сейчас, когда ситуация стабилизируется, они вновь мечтают работать на поляков, которые, в свою очередь, тоже соскучились по украинской рабочей силе, сообщает Gazeta. Ввиду такого повышенного спроса был организован первый, и явно не последний, бесплатный чартерный рейс.

Сначала они уезжали, теперь они начинают возвращаться — не все, но многие. Рабочие с Украины, которые в последние годы «латали кадровую дыру» на польском рынке труда, после некоторых сомнений, снова хотят работать на своего западного соседа, который, впрочем, их очень ждёт, пишет Gazeta.

В воскресенье 24 мая в Варшаве приземлился первый чартер с работниками с Украины. На борту находилось 178 украинских граждан, которые после двухнедельного карантина приступят к работе, рассказывает портал.

После вспышки эпидемии коронавируса часть трудоустроенных в Польше украинцев решила вернуться в свою страну. Сейчас, когда режим послабления в Польше постепенно вводится, некоторые из них уже полны решимости снова оказаться на польской земле. Именно для них рейс в Польшу вместе с авиалиниями Ukraine International Airlines организовало одно из агентств, которое занимается посредничеством в вопросах трудоустройства украинцев, Gremi Personal.

Рейс для украинцев был бесплатным, а карантин они будут проходить в специальных центрах, подготовленных посредником. У всех приехавших украинцев уже имеются долгосрочные договоры трудоустройства, а также медицинская страховка, распространяющаяся на заболевание COVID-19.

Директор Gremi Personal Томаш Богдевич отмечает, что около 40% пассажиров специального чартерного рейса впервые будут трудоустроены в Польше. Этот показатель свидетельствует о растущей заинтересованности украинцев работой в Польше, поэтому вполне возможно, что в скором будущем состоятся очередные бесплатные чартерные рейсы с Украины в Польшу, резюмирует портал Gazeta.