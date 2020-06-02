Вести: коронавирус подхлестнул бегство украинцев на заработки за границу

Пока в правительстве обещают создать новые рабочие места, украинцы продолжают массово уезжать на заработки за границу. Как пишут «Вести», эксперты считают, что Украину ждёт новая волна трудовой миграции, и она будет гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что на Украине после кризиса, связанного с коронавирусом, должны появиться 500 тыс. новых рабочих мест в десяти сферах: строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровка документов и архивов, почтовых услуг, лесного хозяйства, а также на предприятиях малого и микробизнеса. Однако, как пишут «Вести», создания этих мест нужно будет ждать до двух лет, а уже сейчас в Польше оказалось на 120 тыс. украинских трудовых мигрантов больше, чем до марта.

Кроме того, уровень оплаты труда на рабочих местах, которые планируют создать в правительстве, оставляет желать лучшего. Как следует из презентации кабмина, максимум, на что могут рассчитывать украинцы по правительственной программе, это от 6 до 8 тыс. гривен в месяц.

«И это брутто. А чистыми они будут получать 4,8—5,5 тысяч гривен в месяц. Это абсолютно не конкурентоспособный уровень оплаты. Конечно, какая-то часть людей на это пойдёт. Но те, кто раньше работал в Польше, Чехии, зарабатывая от 800 до 1000 долларов, вряд ли согласятся», — рассказал «Вестям» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Поэтому, когда окончится карантин и возобновит свою работу международный транспорт, Украину ждёт новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.

«За май с Украины выехало на заработки до 100 тысяч трудовых мигрантов. А после того как начнётся нормальное транспортное сообщение, нас ждёт серьёзный отток трудового капитала. Цифры говорят сами за себя. Взять, например, только Польшу. С 1 января по 1 мая из Польши в Украину вернулось 1,87 миллиона украинцев, а выехало на заработки 1,99 миллиона украинцев. То есть за это время украинцев в Польше стало на 120 тысяч больше. А если взять во внимание экономический кризис, который привёл к появлению сотни тысяч безработных, то количество людей, которые захотят уехать за границу, будет только расти», — добавил Воскобойник.