Вести: украинцы вновь начали искать работу за рубежом

Согласно отчёту Национального банка Украины, украинцы снова начали активно искать работу за рубежом. Как пишут «Вести», после длительного падения в начале карантина активизировался и интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.
Индекс миграционных настроений украинцев резко возрос в период конца апреля — начала мая. Как пишут «Вести», об этом свидетельствует экономический отчёт недели от Национального банка Украины, опубликованный во вторник, 12 мая.
«Активность населения оживилась, в том числе на рынке труда — увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом», — говорится в отчёте.
В Нацбанке отметили, что количество новых резюме в течение последних двух недель увеличилось почти во всех отраслях. Также незначительно выросло количество новых вакансий. После длительного падения в начале карантина активизировался и интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.
Как напоминает издание, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Владимир Зеленский также заявлял, что Украина во время карантина позволяет гражданам выехать за границу на работу при условии контракта минимум на три месяца и если страна, в которую они направляются, берёт на себя обязательства обеспечить украинцев всем необходимым.
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