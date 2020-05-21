Вести: украинцы рвутся на работу в Европу, а чиновники пытаются их задержать

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BFM TV: мимо урны — улицы Парижа усыпаны использованными масками и перчатками BFM TV
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В Донбассе погиб комбат украинского батальона
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб, выполняя задание в Луганской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.
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В Минздраве дали рекомендации по выходу на работу после лечения от коронавируса
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что только врач может принять решение о том, можно ли пациенту выходить на работу после лечения от коронавируса.
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МИД: у России нет данных об искусственном происхождении коронавируса
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью Интерфаксу заявил, что у Москвы нет данных, которые указывали бы на искусственное происхождение коронавируса или применение этого вируса в качестве биологического оружия.
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Диетолог предупредила об опасности строгих диет в период самоизоляции
Диетолог Светлана Титова заявила, что строгие монодиеты могут быть опасны в период самоизоляции из-за коронавируса.
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Прокуратура Карелии предъявила обвинение по делу о контрабанде культурных ценностей
Прокуратура Карелии утвердила обвинение жителю Петрозаводска по делу о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.
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В Перми рассказали о средствах диагностики коронавируса
В больницах Пермского края началась опытная эксплуатация разработки, позволяющей диагностировать коронавирусную пневмонию.
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Россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции
Специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence провели исследование, в рамках которого россияне назвали основные сложности самоизоляции.
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В Госдуме прокомментировали идею поддержки спортивной индустрии
Зампред комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов прокомментировал идею выдавать гражданам ваучеры вместо денег за билеты на перенесённые спортивные мероприятия и абонементы в фитнес-центр.
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Личный тренер Логинова достиг договорённости о работе в сборной Болгарии
В Федерации биатлона Болгарии рассказали о договорённости с тренером Александром Касперовичем возглавить сборную страны.
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В России разрабатывают около 50 препаратов из-за коронавируса
В России в настоящее время находится в разработке около 50 препаратов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в ходе международной конференции Startup Village Livestream заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Фигуристка Забияко рассказала о сорванной из-за коронавируса свадьбе на Бора-Бора
Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко отменила свадьбу на острове Бора-Бора из-за пандемии коронавируса.
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Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно. Об этом сообщает ТАСС.
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Ещё пять депутатов Госдумы переболели коронавирусом
У пятерых депутатов Госдумы, помимо известных случаев заболевания, обнаружены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Парламент Молдавии назначил выборы президента на 1 ноября
Парламент Молдавии назначил выборы президента республики на 1 ноября 2020 года. Об этом информирует ТАСС.
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СМИ: Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отклонил предложение «Ньюкасла» возглавить английский клуб.
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Лавров и Чавушоглу призвали прекратить боевые действия в Ливии
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, во время которого выступили за немедленное прекращение огня в Ливии и возобновление политического процесса под эгидой ООН.
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«Химки» останутся в ФНЛ, если не найдут инвестора до конца мая
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что футбольный клуб «Химки» не выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ), если не найдёт инвесторов до конца мая.
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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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Сульшер: лучше иметь дыру в составе, чем придурка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что для него является важным при выборе игроков в команду.
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В России провели более 7,8 млн тестов на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
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В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
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Объём господдержки аграриев Крыма составит 2,8 млрд рублей
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в текущем году объём государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составит 2,8 млрд рублей.
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В США снимут фильм о загадочной «вспышке заболевания» в одной из школ Мехико
Режиссёр Исса Лопес («Тигры не боятся») снимет фильм Our Lady of Tears о загадочных событиях, которые произошли в 2007 году в одной из школ Мехико и затронули сотни девушек из бедных семей.
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Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
Фигуристка Катарина Гербольдт, снимавшаяся в фильме «Лёд», ответила тренеру Татьяне Тарасовой на критику кинокартины.
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В России спрос на автомобили с начала мая вырос на 42%
Специалисты «Авито» зафиксировали повышение спроса на автомобили с начала мая на 42% по сравнению с аналогичным периодом апреля.
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Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.
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Вербов стал главным тренером волейбольного «Кузбасса»
Волейбольный клуб «Кузбасс» объявил о назначении олимпийского чемпиона Алексея Вербова на пост главного тренера.
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Вторая группа спасательного центра МЧС прибыла в Дагестан
Вторая группа спасательного центра МЧС из подмосковного Ногинска прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС
«Рособоронэкспорт» объявил, что выводит на мировой рынок новейшую радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать гиперзвуковые цели. Об этом информирует пресс-служба компании.
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Серена Уильямс рассказала о первом поцелуе
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как впервые поцеловалась.
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Режиссёр «Оно» снимет супергеройский экшен
Известный по проекту «Оно» режиссёр Дэвид Роберт Митчелл снимет супергеройский фильм Heroes & Villains для компании MGM.
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В Томске проверяют сообщения о смерти второго вахтовика из обсерватора
Следователи СК России в Томске организовали проверку по сообщениям о смерти второго человека в томском обсерваторе.
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Во Владикавказе один человек пострадал при взрыве газа в доме
Во Владикавказе в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме пострадала женщина, её госпитализировали с ожогами второй степени. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.
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СМИ назвали дату возобновления сезона в Чемпионшипе
Второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу — Чемпионшип — намерен 20 июня возобновить проведение сезона-2019/20.
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Третьяк рассказал, как любил целоваться Брежнев
Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о встрече с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
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За сутки после коронавируса в России выписаны 7289 человек
За сутки в России после коронавируса были выписаны 7289 человек, всего выздоровел 92 681, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В Москве обнаружили захоронения середины XII — начала XIII века
Московские археологи обнаружили на территории Троицкого и Новомосковского административных округов захоронения середины XII — начала XIII века, вероятно принадлежавшие вятичам.
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В России за сутки скончались 127 пациентов с коронавирусом
В России в течение суток умерли 127 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Губерниев заявил, что российские биатлонисты начали принимать допинг при Тихонове
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, когда в отечественном биатлоне начались проблемы с применением запрещённых препаратов.
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В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 317 554.
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Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на коронавирус
Восемь игроков мексиканского футбольного клуба «Сантос Лагуна» сдали положительный тест на коронавирус.
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ФСБ и МВД пресекли деятельность трансграничной наркогруппировки
ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность трансграничной этнической наркогруппировки, ликвидировав сеть межрегиональных каналов поставок высококонцентрированного афганского героина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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Кириченко о положительных тестах на COVID-19 в РПЛ: не назвал бы ситуацию критичной
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался об обнаружении коронавируса у нескольких футболистов команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кириченко объяснил, кто был заинтересован в возобновлении сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, какие клубы выступали за доигровку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ: Сезон НБА может быть доигран в Disney World
Регулярный чемпионат и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 может быть доигран в парке развлечений Disney World, который располагается в городе Орландо, штат Флорида.
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В Москве опровергли заявления о неполном оказании помощи онкобольным
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что в столице во время пандемии коронавирусной инфекции помощь онкологическим больным оказывается не в полном объёме.
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Итальянский фигурист: во всём мире обсуждался уход Трусовой от Тутберидзе
Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что уход россиянки Александры Трусовой от наставницы Этери Тутберидзе привлёк внимание во всём мире.
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Хоккеисты КХЛ ответили, в каком городе хотели бы провести матч
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела анонимный опрос среди спортсменов, предложив им назвать город, в котором те хотели бы провести хоккейный матч.
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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 21 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рублёв считает, что российский климат не подходит для тенниса
Известный российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что климат в России не подходит для занятий теннисом.