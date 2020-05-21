Вести: украинцы рвутся на работу в Европу, а чиновники пытаются их задержать

С началом весенних сельскохозяйственных работ работодатели в Европе готовы за свой счёт организовывать чартерные рейсы для украинских трудовых мигрантов, однако киевские чиновники всячески этому противодействуют. Они хотят заставить граждан работать на Украине за меньшую зарплату. Как пишут «Вести», украинцам приходится прорываться за границу своим ходом, платя взятки и становясь жертвами мошенников.

Настоящая битва разгорелась за украинских трудовых мигрантов. Как пишут «Вести», работодатели в Европе готовы за свой счёт организовывать чартерные рейсы в обход карантинных ограничений, а украинские олигархи этому противодействуют, чтобы снизить расценки на рабочую силу. И пока чиновники создают проекты на сотни тысяч рабочих мест, украинцы прорываются за границу своим ходом, платя взятки и становясь жертвами мошенников.

Как отмечает издание, с апреля европейские правительства официально обращаются к Киеву с просьбой отпустить украинских работников. Ситуация критическая: коронавирус не только остановил европейскую экономику, но и лишил её рабочей силы. Весна — начало сезонных сельхозработ, но границы закрыты на карантин. При этом сами европейцы в этом секторе работать не хотят из-за относительно низких по европейским расценкам зарплат.

Согласно данным Financial Times, до конца мая на сезонные работы в Германии требуется 300 тыс. работников, в Италии — 250 тыс., во Франции — 200 тыс., в Испании и Великобритании — по 80 тыс. Но наибольший спрос в сезонных работниках — у Польши, причём если другие страны готовы рассматривать разные варианты, Варшаве нужны исключительно украинцы — зарплаты в Польше не привлекают соседей.

«480 тысяч работников Польша хотела принять до конца мая. Польша не может решить этот вопрос, потому что уровень заработных плат у них меньше по сравнению с Германией, Нидерландами, Норвегией. В это число входят не только сезонные работники», — рассказывает «Вестям» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Ситуация со сбором урожая настолько критическая, что работодатели в Европе готовы нанимать чартерные авиарейсы, чтобы заробитчане избежали проволочек и проблем с пересечением границы. Так, Германия уже организовала около 400 авиарейсов, чтобы привезти 80 тыс. рабочих из Румынии, планируется перебросить ещё 40 тыс. При этом карантин рабочие проходят в поле, а фермеры обеспечивают их продуктами.

«Всё это организовывают работодатели. Частные компании обращаются к своим объединениям, те — к правительству: нам нужны работники, что можно сделать, мы готовы оплатить чартеры. Дальше — заявка идёт в авиакомпании, а правительства договариваются, куда могут полететь граждане и что для этого можно сделать. Всё, что требовалось от Украины, просто не мешать», — говорит Воскобойник.

Казалось бы, прекрасная возможность обеспечить собственных сограждан, чьи семьи из-за карантина оказались без заработка, работой за рубежом с окладом в среднем в €1000 в месяц должна была зарядить оптимизмом и украинское правительство. Ведь чем меньше голодных ртов дома, тем меньше и нагрузка на госбюджет, из которого финансируются пособия по безработице. Однако, пишет издание, всё не так просто.

В то время как премьер-министр Денис Шмыгаль публично отрицал факт таких переговоров, их подтверждал глава МИД Дмитрий Кулеба, а вице-премьер Вадим Пристайко комментировал, что правительство не против выезда работников, но полагает, что они нужны и самой Украине. Эти слова тут же подтвердились и делами, когда девять часов не выпускали из страны чартер с мигрантами в Великобританию.

Точку поставил президент Владимир Зеленский, который заверил, что никто не препятствует людям выезжать на заработки, однако по окончании карантина и при условии обязательного наличия трудового контракта с работодателем, который защищал бы права украинцев за рубежом.

Причиной, из-за которой чиновники не горят желанием выпускать чартеры с мигрантами за рубеж, называют обещания президента вернуть работников на родину. Правительство уже анонсировало программу по созданию 500 тыс. рабочих мест в рамках больших инфраструктурных проектов, в том числе дорожного строительства, ремонтов школ и детсадов. Однако зарплаты, которые предлагаются рабочим, задействованным в этих проектах, невелики относительно европейских. Поэтому сразу возникли подозрения, что путём саботажа в организации чартеров чиновники попросту лишают людей выбора.

Пока идут переговоры и тянутся проволочки, сами трудовые мигранты прорываются на заработки своим ходом. Границу запрещено переходить пешком из-за карантина, но можно на транспорте, поэтому украинцы перебираются через границу на микроавтобусах, перевозящими по восемь человек. Схема проста: на границе оставляется пустая машина, в которую садятся люди, на одного из которых оформлена заблаговременно доверенность.

При этом если добираться до Европы через Белоруссию в Литву, то можно это сделать и группой по восемь человек. Оплата за проезд подорожала, но несущественно: с €5 до €60 с человека до места назначения. Однако при пересечении польской границы машины с восемью пассажирами запрещены. Там налажена другая схема, причём отдельно надо платить за сам переход.

«На границе создаются целые схемы, бизнесы, чтобы люди пересекли эти 200–300 метров границы. Собирают группами по пять человек, кто хочет переехать. Из них у кого-то должны быть права. Люди переезжают границу, там их встречает человек, забирает машину и отдаёт её другой группе. За эту схему у нас люди нашего профсоюза заплатили по 250 злотых. За пять человек — 1250 злотых. Только за переход. А раньше за 100 злотых можно было из Киева до Варшавы доехать», — рассказал «Вестям» глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Ещё одна проблема, которая образовалась в последнее время, — это разгул мошенников. Украинцам, которые отчаялись в поиске работы, предлагают легальную работу с обязательной уплатой посреднику.

«Как у нас это происходит? У тебя есть желание зарабатывать в месяц 3–5 тысяч евро? Есть. Супер, заплати мне 300–500 евро — и на следующий день ты летишь работать в Норвегию на работу. Посредник получает деньги и пропадает», — рассказывает Воскобойник.

Ещё одно условие, которое выдвигает правительство, чтобы отпускать без проволочек украинцев за рубеж, — это наличие обязательного страхования. Однако страховка приобретается отнюдь не стороной работодателя, а как раз на Украине. И здесь число мошенников также увеличилось.

«У нас нет нормального контроля за продажей страховок. Реальная история: человек купил страховой полис, который был отпечатан где-то на принтере, производственная травма, сделали операцию. Но полис оказался поддельным. Ему говорят: тебе нужно заплатить деньги <...> Другая история касается женщины, которой выставили счет в 50 тысяч евро за медицинские услуги в Германии», — приводит пример Воскобойник.