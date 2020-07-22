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TV5 Monde: без туалетов и воды, но с коронавирусом — мигранты в пригороде Парижа живут в антисанитарных условиях

Материал представлен в переводе ИноТВ
В пригороде Парижа, где зарегистрировали наибольшее число заболевших COVID-19, 800 мигрантов развернули палаточный лагерь вдоль канала Сен-Дени и живут в антисанитарных условиях, передаёт TV5 Monde. Несколько ассоциаций через суд добиваются, чтобы местные власти предотвратили гуманитарную катастрофу, установив фонтанчики с питьевой водой и туалеты.

Каждый день этот лагерь вдоль канала Сен-Дени в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени пополняется новой палаткой. В самом бедном департаменте Франции, больше всего затронутом которонавирусом, 800 мигрантов (в основном молодых мужчин) проживают в нечеловеческих условиях.

Выходец из Афганистана, Абдул Кахар показывает свою палатку.
 
АБДУЛ КАХАР, афганский мигрант: Вот мой дом. Я живу здесь со всем, что у меня есть: моими документами, одеждой, футболками, едой. Я ем здесь, и всегда возникают проблемы.
 
К этому добавляется постоянный риск для здоровья: разумеется, теснота…
 
АБДУЛ КАХАР: Посмотрите, мы здесь друг на друге лежим. Здесь источник коронавируса.
 
…и даже отсутствие туалетов.
 
АБДУЛ КАХАР: Мы живём здесь, а люди ходят туда по нужде. И коронавирус… Он здесь!
 
Власти Парижского региона уверяют, что раздают маски и антисептик. По остальным вопросам они отсылают к администрации города. Однако из-за гуманитарного кризиса множество ассоциаций решили обратиться в суд.
 
ФИЛИПП КАРО, член организации помощи мигрантам Wilson: Тридцать ассоциаций, организаций, в том числе наша, и другие обратились в суд, чтобы заставить (администрацию. — ИноТВ) поставить питьевые фонтанчики, мусорные баки и установить санузлы.
 
По решению парижского суда около моста были установлены только два питьевых фонтанчика, девять писсуаров и три мобильных туалета.
 
Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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TV5 Monde Франция Европа
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