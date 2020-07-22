TV5 Monde: без туалетов и воды, но с коронавирусом — мигранты в пригороде Парижа живут в антисанитарных условиях

В пригороде Парижа, где зарегистрировали наибольшее число заболевших COVID-19, 800 мигрантов развернули палаточный лагерь вдоль канала Сен-Дени и живут в антисанитарных условиях, передаёт TV5 Monde. Несколько ассоциаций через суд добиваются, чтобы местные власти предотвратили гуманитарную катастрофу, установив фонтанчики с питьевой водой и туалеты.

Каждый день этот лагерь вдоль канала Сен-Дени в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени пополняется новой палаткой. В самом бедном департаменте Франции, больше всего затронутом которонавирусом, 800 мигрантов (в основном молодых мужчин) проживают в нечеловеческих условиях.

Выходец из Афганистана, Абдул Кахар показывает свою палатку.

АБДУЛ КАХАР, афганский мигрант: Вот мой дом. Я живу здесь со всем, что у меня есть: моими документами, одеждой, футболками, едой. Я ем здесь, и всегда возникают проблемы.

К этому добавляется постоянный риск для здоровья: разумеется, теснота…

АБДУЛ КАХАР: Посмотрите, мы здесь друг на друге лежим. Здесь источник коронавируса.

…и даже отсутствие туалетов.

АБДУЛ КАХАР: Мы живём здесь, а люди ходят туда по нужде. И коронавирус… Он здесь!

Власти Парижского региона уверяют, что раздают маски и антисептик. По остальным вопросам они отсылают к администрации города. Однако из-за гуманитарного кризиса множество ассоциаций решили обратиться в суд.

ФИЛИПП КАРО, член организации помощи мигрантам Wilson: Тридцать ассоциаций, организаций, в том числе наша, и другие обратились в суд, чтобы заставить (администрацию. — ИноТВ) поставить питьевые фонтанчики, мусорные баки и установить санузлы.

По решению парижского суда около моста были установлены только два питьевых фонтанчика, девять писсуаров и три мобильных туалета.