France 24: солидный штраф и даже тюрьма грозит нарушителям масочного режима во Франции

На фоне новой волны заражений коронавирусом правительство Франции ввело обязательное ношение маски в закрытых помещениях, хотя не так давно подобные меры считались бесполезными, передаёт France 24. Теперь же за нарушение масочного режима придётся заплатить 135 евро, а при рецидиве можно будет угодить на полгода и за решётку .

Для этой продавщицы оптики необходимость носить маски в закрытых помещениях является облегчением.

ПРОДАВЩИЦА ОПТИКИ: В последнее время я вижу много людей, которые приходят без масок. Так что для меня это очень важно и это очень хорошо. Я бы даже хотела, чтобы маски были везде обязательными и раньше.

Сначала ношение масок считалось контрпродуктивным и даже бесполезным, а государственная доктрина неоднократно менялась.

ЖЕРОМ САЛОМОН, генеральный директор здравоохранения: (Ношение. — ИноТВ) маски широкой общественностью, которое мы всячески поощряем, является дополнением…

…пока она не стала обязательной с этого понедельника в закрытых помещениях. К таким местам относятся предприятия розничной торговли, торговые центры, административные здания и крытые рынки. Носить маски призывают, чтобы избежать повторного карантина: в некоторых регионах Франции агентства здравоохранения отмечают рост циркуляции вируса, как в департаментах Майенн, Финистер и Вогезы. Жители города Морле в Финистере, где маски уже обязательны на этом рынке, радуются принятым мерам.

ПРОХОЖАЯ-1: Я переболела COVID-19, поэтому я думаю, что это вопрос ответственности каждого, что ничего ещё не закончилось. Защити сам себя и других тоже.

ПРОХОЖАЯ-2: Мы начинали гулять и всё такое, когда нам сказали, что нужно снова остерегаться, даже больше, чем раньше.

За отказ от ношения масок предусмотрен штраф в размере 135 евро, а в случае рецедива нарушителю грозит до полугода тюремного заключения.