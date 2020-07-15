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Times: Макрон признал, что ему не удалось примирить французов

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Французский президент Эммануэль Макрон признал, что не смог выполнить обещание, данное во время предвыборной кампании 2017 года, и примирить граждан своей страны, пишет The Times. Однако при этом он подчеркнул, что не намерен прекращать борьбу и продолжит предпринимать попытки в этом направлении.
Times: Макрон признал, что ему не удалось примирить французов
Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ему не удалось примирить французов, пишет The Times. Французский лидер также отметил, что у некоторых из его соотечественников есть основания ненавидеть его.
 
Отвечая на вопрос о своём предвыборном обещании 2017 года примирить французов, Макрон сказал: «Я не справился с этим. Означает ли это, что я собираюсь прекратить борьбу и отказаться от попыток убедить? Нет. Я, несомненно, допускал ошибки, а потом мы пережили хаос и волнения в мире».
 
Говоря о текущем экономическом кризисе, массовой безработице и пандемии, он назвал эти явления «глубокой травмой» и «трагедией».
 
Свою непопулярность и презрительное отношение части населения к нему Макрон связал со «страхом, фатализмом, гневом», которые, по его мнению, разрушали французское общество на протяжении многих лет.
 
Он признал за собой часть вины за бушевавшие зимой 2018-2019 годов антиправительственные протесты «жёлтых жилетов», а также за забастовки работников транспортной сферы.
 
«Люди начали питать отвращение к президенту, который хотел реформировать всё, чтобы только лучшие люди могли преуспеть. Но мой замысел состоял не в этом. Это отвращение возникло из-за моей неуклюжести, а иногда из-за слов, вырванных из контекста», — подчеркнул Макрон.
 
Французский президент, которого его оппоненты считают высокомерным, провёл различие между вполне законным «отвращением» и «демонстрациями ненависти и насилия, которые неприемлемы в демократии».
 
Тем не менее он пообещал провести более мягкую реформу пенсионной системы, попытка провести которую привела прошлой зимой к восстанию. По словам Макрона, Франция не может позволить себе дорогостоящий и несправедливый пенсионный режим.
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Times Великобритания Европа
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