Libération: «построен на деньги работорговца» — Макрону напомнили о постыдном прошлом Елисейского дворца

Президент Франции должен взять на себя ответственность за «преступное наследие» Елисейского дворца и установить в нём мемориал африканским рабам, пишет на страницах Libération активист Луи-Жорж Тэн. Как напоминает автор открытого письма, сегодняшняя резиденция французского лидера была построена на средства «крупнейшего работорговца в истории Франции». Тэн также призывает расследовать связи рабовладельческого капитала со всеми крупными учреждениями республики.

В открытом письме президенту Франции Эммануэлю Макрону, опубликованном в газете Libération, экс-председатель Представительского совета ассоциаций темнокожих во Франции Луи-Жорж Тэн напоминает о недавних призывах французского лидера и его супруги «смириться с историей» и не «уничтожать» прошлое, как в случае с памятниками. Соглашаясь с этим посылом, активист предлагает Макрону «подать пример на высшем государственном уровне», сделав достоянием публики историю Елисейского дворца.

Как напоминает автор, открывший свои двери ровно 300 лет назад Елисейский дворец строился на деньги «богатейшего человека в Париже» и «величайшего работорговца в истории Франции» Антуана Кроза для его дочери и зятя Луи-Анри Латур Д’Овернь.

«Именно в этом дворце рабовладельца проживает сегодня президент Французской республики. Так же как как Дональд Трамп живёт сегодня в Белом доме, построенном, по большей части, темнокожими рабами», — подчёркивает общественный деятель. Такое положение вещей, на взгляд Тэна, не случайно, поскольку строительство великих дворцов и создание крупных финансовых учреждений, таких как Банк Франции, часто было связано с капиталами, созданными, благодаря рабовладению. «Но никто об этом не знает, поскольку все следы были стёрты», — замечает активист.

«Разумеется, господин Президент, Вы и ваша супруга в этом не виноваты, — уточняет автор открытого письма. — Не вы стали причиной этих несчастий, но вы — их непосредственные бенефициары. Вы поселились в роскошной резиденции, золотая отделка которой — изнанка ада, пережитого нашими предками».

Тен призывает главу Франции — если только он не желает сменить место жительства — взять на себя ответственность за «это рабовладельческое и преступное наследие». «Нравится вам это или нет, этот дворец работорговца — сегодня ваш дворец. Вы, господин Президент, должны позаботиться о том, чтобы следы этого прошлого не были стёрты, ибо «мы должны смириться с историей», как справедливо утверждали вы и ваша супруга», — пишет активист.

Напоминая, что в своё время Макрон назвал колонизацию «преступлением против человечества» и согласился возвратить изъятые у бывших колоний сокровища, Тэн призывает французского лидера создать во внутреннем дворе Елисейского дворца мемориал, воздающий почести рабам, раскрыв таким образом, происхождение средств, благодаря которым дворец был построен.

Кроме того, автор призывает президента объявить по случаю 300-летия Елисейского дворца о начале «тщательного исторического расследования» с целью «выявить все связи колониального рабства с важными учреждениями республики». Имена всех, кто получал выгоду от рабского труда и репараций, предоставленных работорговцам в 1848 году, должны быть обнародованы, считает активист.