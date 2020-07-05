Ouest-France: Алжир ждёт от Франции извинений за колониальное прошлое
В субботу президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что ждёт от Франции извинений за колонизацию Алжира, сообщает Ouest-France. Во время интервью France 24 он рассказал, что Париж уже наполовину извинился, однако «необходимо сделать ещё один шаг», который хотят увидеть в африканской стране. «Это позволит стабилизировать обстановку и сделать её более спокойной для экономических, культурных и соседских отношений», — подчеркнул глава государства. Также он напомнил, что во Франции живёт более 6 млн алжирцев, которые могут принести пользу обеим странам.
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