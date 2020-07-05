Ouest-France: Алжир ждёт от Франции извинений за колониальное прошлое

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун надеется получить извинения от Парижа за колонизацию североафриканской страны в XIX веке, пишет Ouest-France со ссылкой на интервью France 24. Ранее Франция уже сделала шаг к примирению и отправила на родину останки 24 алжирских солдат, убитых в начале завоевания.

В субботу президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что ждёт от Франции извинений за колонизацию Алжира, сообщает Ouest-France. Во время интервью France 24 он рассказал, что Париж уже наполовину извинился, однако «необходимо сделать ещё один шаг», который хотят увидеть в африканской стране. «Это позволит стабилизировать обстановку и сделать её более спокойной для экономических, культурных и соседских отношений», — подчеркнул глава государства. Также он напомнил, что во Франции живёт более 6 млн алжирцев, которые могут принести пользу обеим странам.

Издание напоминает, что Франция сделала важный шаг для примирения по вопросу исторической памяти: в пятницу она вернула на родину останки 24 алжирских военнослужащих, убитых в начале французской колонизации в XIX веке. Это возвращение предлагает разрядку в отношениях между странами, которые со времени провозглашения независимости Алжира в 1962 году были отмечены постоянными спорами и напряжённостью.

«Я думаю, что при президенте Макроне мы можем дальше продвинуться в примирении, в урегулировании проблемы памяти», — предполагает Теббун. По его словам, французский президент — «честный», «очень искренний» и «очень порядочный с точки зрения истории» человек, который хочет нормализовать ситуацию и «позволить нашим отношениям снова выйти на непринуждённый уровень».

Как отмечается в статье, во время официальной поездки в Алжир в декабре 2017 года Эммануэль Макрон обещал вернуть на родину останки алжирцев, хранившиеся в Музее человека. Ранее в том же году до своего избрания он назвал колонизацию Алжира «преступлением против человечества».

Вопрос памяти остаётся центральным в нестабильных франко-алжирских отношениях, пишет в заключение Ouest-France. Считается, что Франция делает недостаточно, чтобы расплатиться за своё колониальное прошлое.