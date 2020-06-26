Euronews: Брюссель меняет «колониальные» названия улиц на антирасистские и феминистские

Вместо названий, относящихся к колониальным временам, власти брюссельского района Эттербек решили переименовать улицы в честь борцов за права женщин и афроамериканцев. Предлагается также разрешить граффити на памятниках, напоминающих о рабовладении. Это поддерживают антирасистские организации Бельгии, выступающие за кардинальную перестройку государства. Однако такая инициатива вызвала много дискуссий среди историков и деятелей культуры, передаёт Euronews.
В брюссельском районе Эттербек идёт переименование 11 улиц. Исчезают названия, относящиеся к колониальным временам, — к 8 марта их предполагалось заменить именами женщин, боровшихся за свои права. Но этот процесс был приостановлен корнавирусом.
А после гибели в Миннеаполисе афроамериканца в ходе задержания белым полицейским, заместитель мэра по разнообразию и гендерному равенству распорядилась также увековечить на городских табличках и на картах бельгийской столицы неприятие расизма.
ФРАНСУАЗА ДЕ ОЛЛЕ, вице-мэр Брюсселя: Думаю, вполне можно использовать нынешнее возмущение и справедливое недовольство чем-то местных жителей, чтобы постоянно напоминать им о многих важных вещах. Например, о недопустимости того, что у людей разная жизнь — в зависимости от их цвета кожи или сексуальной ориентации, от того, мужчина это или женщина, от состояния здоровья. Одним словом, если вы — чернокожая с ограниченными возможностями, у вас жизнь труднее.
Муниципалитет объявил, что переименованные улицы могут снова сменить названия. Предлагается также разрешить граффити на памятниках, напоминающих о рабовладении. Это поддерживают антирасистские организации Бельгии. Представитель одной из них выступает за кардинальную перестройку государства.
КАРЛОС КРЕСПО, Движение против расизма, антисемитизма и ксенофобии: Мы должны двигаться в направлении отмены всей структурной дискриминации, от которой страдают люди с иммигрантским прошлым. Это включает, в частности, прекращение дискриминации в сфере занятости и жилья. Предстоят огромные перемены. Так что нынешняя работа со статуями и названиями улиц — это только верхушка айсберга.
Инициатива Эттербека вызвала бурные обсуждения на городском и федеральном уровне. Профессор истории Льежского университета не одобряет переименования улиц и уничтожение памятников «королю-колонизатору».
ФРАНСИС БАЛАС, профессор истории: Это не имеет смысла. Меня шокировало снятие с пьедестала статуи Леопольда II. Он был сувереном независимого государства Конго, в котором он никогда не бывал, — в течение 44 лет это был король бельгийцев! Планировка Брюсселя отражает в основном его представление об урбанизации.
Муниципалитет Эттербека хочет использовать свою инициативу в целях образования. Он устраивает прогулки для школьников и взрослых, чтобы они поместили свою жизнь в историческую перспективу.
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