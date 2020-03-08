Обозреватель Figaro: борьба за равенство полов превратилась в фарс

Решение переименовать аудитории парижского университета Нантер в честь «влиятельных женщин», в числе которых оказались популярные певицы и активистки, свидетельствует о вырождении идеи борьбы за эмансипацию женщин, утверждает на страницах Le Figaro председатель Национального межуниверситетского объединения Оливье Виаль. По его словам, это решение стало следствием провальной образовательной политики Франции последних десятилетий и радикализации сторонников политической корректности.

Учитывая, что история повторяется дважды, — сначала как трагедия, а затем как фарс, — идеи эмансипации женщин и социальных войн превратились в «нелепую пародию на самих себя», утверждает на страницах Le Figaro председатель Национального межуниверситетского объединения Оливье Виаль. В отличие от боровшегося за отмену рабства во Франции Виктора Шельшера или сражавшихся за предоставление женщинам избирательных прав суфражисток, сегодня «члены Сопротивления 2.0» и «профсоюзы профессионалов в вопросах оскорблённости» ведут кампании за создание гендерно «нейтральных» туалетов и критикуют то, как мужчины сидят в общественных местах, отмечает автор.

Новые активисты запрещают театрализованные представления на основании обвинений в «культурной апроприации», подвергают цензуре инакомыслящих и ежедневно восстают против идейных химер, созданных ими самими в своих университетских лабораториях по гендерным и другим «постколониальным исследованиям», замечает эксперт.

На этой неделе — снова во имя борьбы «добра против зла» — Национальный союз студентов Франции присвоил аудиториям университета Нантер в Париже имена «влиятельных женщин». В конкурсе за право дать имена аудиториям, организованном активистами студенческого профсоюза, победили певицы Бейонсе и Айа Накамура, а также французские активистки Асса Траоре и Рохая Диалло.

Как сообщает обозреватель, пользователи социальных сетей отнеслись к выбору лауреатов с иронией. Действительно, сведение символов университета к вышеназванным персонажам свидетельствует о «культурной бедности» тех, кто создавал список удостоенных награды, поскольку их ориентиры ограничиваются последними трендами Twitter, уверен Виаль.

По мнению автора, если бы конкурс не был одновременно столь «смехотворным и отвратительным», на ум судьям могли бы прийти более значительные имена, такие как пионер американской аэрокосмической программы Мери Джексон, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Морриссон или американская участница французского движения сопротивления Жозефина Бейкер.

Недостаток образования, который ставят в упрёк членам студенческого профсоюза, на деле является плодом образовательной политики, проводимой во Франции в течение десятилетий, убеждён специалист. Представители академического и интеллектуального сообщества «левых» взглядов без конца критиковали классическую «буржуазную» культуру, считая её инструментом «доминирования и воспроизводства общества», благодаря чему школьная программа встала на путь релятивизма и усреднения. «Всё сравнялось и ничто не имеет ценности», — констатирует автор. Когда в течение многих лет «вдумчивое наблюдение за языком» заменяет преподавание французского и грамматики, стоит ли удивляться тому, что чтение инструкции по эксплуатации считается равнозначным изучению «Человеческой комедии» Бальзака, негодует обозреватель.

По его словам, целью образования больше не является передача знаний и культуры. Теперь его задача состоит в предложении инструментов, позволяющих студентам избавиться от так называемых стереотипов. Давняя борьба за эмансипацию женщин сегодня слилась с идеями адептов постколониализма, считающих, что Франция практикует государственный расизм, и поощряющих расовый «сепаратизм», в котором нормой становятся собрания, где запрещено участвовать белым мужчинам.

Как замечает социолог Матье Бок-Коте, в течение нескольких лет под руководством этих «постколониальных» учёных и активистов из числа коренных народов и сторонников расовой идентичности, «политическая корректность радикализировалась». Это означает, что в скором времени никто не сможет сказать ни слова против переименования университетских аудиторий в честь «яростных активисток», уверен автор. «Если нас это всё ещё удивляет, значит, ещё есть время для действий», — отмечает Виаль.