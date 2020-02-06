Guardian: белые американки платят тысячи долларов за возможность признать себя расистками

В США набирает популярность проект двух темнокожих активисток, в котором белым женщинам либеральных взглядов предлагается поучаствовать в ужине ценой $2500, чтобы признать в себе расисток, пишет The Guardian. Как поясняет издание, цель инициативы — заставить женщин признать, что несмотря на их прогрессивные взгляды, расизм присущ им на подсознательном уровне. По мысли организаторов, это понимание должно помочь участницам собраний в дальнейшем более эффективно бороться с расовой несправедливостью в обществе.

Группа белых женщин либеральных взглядов собирается за длинным деревянным столом в красивом доме в Денвере, штат Колорадо, чтобы признать в себе расисток, — так описывает The Guardian встречу в рамках проекта Race to Dinner, организованного афроамериканкой Реджиной Джексон и американкой индейского происхождения Сейрой Рао.

По правилам проекта белая женщина вызывается организовать в своём доме ужин для семерых других белых женщин, часто незнакомых. Стоимость каждого такого ужина $2500 — сумма, которая вносится щедрой хозяйкой или делится между гостями.

Джексон и Рао начали проект с целью заставить белых женщин признать существующий в них даже на подсознательном уровне расизм. «Если бы вы делали это в конференц-зале, они бы ушли, — отмечает Рао. — Но состоятельных белых женщин приучили никогда не выходить раньше времени из-за стола».

По мнению Рао и Джексон, белые женщины либеральных взглядов представляют собой самую отзывчивую аудиторию, благодаря их готовности менять своё поведение, в отличие от белых мужчин. «Белые мужчины никогда не будут ничего менять. Если бы собирались, уже бы изменили», — уверена Джексон.

Помимо этого, белые женщины занимают уникальную позицию в обществе с точки зрения борьбы с расизмом из-за своей близости к власти и богатству, подчёркивает афроамериканка. «Если сами они не занимают влиятельных постов, то часто их родственниками, друзьями и партнёрами являются влиятельные белые мужчины», — поясняет она.

«Кажется маловероятным, что кто-то по доброй воле пойдёт на ужин, где ещё до подачи закусок две темнокожие женщины будут по очереди спрашивать каждого из гостей: «Что такого расистского вы недавно сделали?» — замечает газета. Однако с весны 2019 года, когда проект начал своё существование, у организаторов практически не было передышки: по всей территории США за это время прошло уже 15 ужинов.

При этом женщины, записывающиеся на беседы, не похожи на тех, кого принято считать расистами: начитанные, исполненные благих намерений, по большей части сторонники демократов, у многих из них есть чернокожие приёмные дети или партнёры другой расы, другие посвятили годы работе по расширению культурного многообразия и инклюзивности. Тем не менее все они признают наличие неконтролируемых предубеждений, а также «знают, что являются частью проблемы и хотят быть частью решения».

Хозяйка ужина в Денвере Джесс Кемпбелл-Свонсон «напоминает исполненную излишнего энтузиазма студентку колледжа, подающую заявку на престижную интернатуру», пишет издание. Она может дни напролёт говорить о своей работе в должности политического консультанта, но, когда речь заходит о расизме, запинается.

Сидящая напротив хозяйки Морган Ричардс признаётся, что не отреагировала на снисходительную похвалу в свой адрес за усыновление двоих чёрных детей. «После всего того, через что я прошла, чтобы стать матерью, мне и дела не было до того, что они чёрные», — заявляет она, однако позднее соглашается, что подтекст этого высказывания был расистским.

Как замечает газета, по мере поступления новых признаний Рао и Джексон «нажимают» на тех, кто готов к этому, и поддерживают тех, кто не готов. К моменту подачи на стол пасты «Карбонара» с лиц восьми женщин, кажется, улетучивается чувство собственной правоты. Однако, несмотря на то что они пришли, признали свои ошибки и готовы к переменам, Рао не намерена их щадить.

По словам издания, многие ненавидят Сейру Рао за её радикальные высказывания в Twitter, в одном из которых она утверждает, что её «тошнит от американского флага». Однако, по признанию активистки, она не всегда была настроена столь воинственно. «Я долгие годы пыталась достучаться до белых женщин, предлагая им чай и кофе, поглаживая их и утирая их слёзы, и не добилась ничего. Я подумала, если ничего не работает, давайте попробуем разбудить их встряской», — рассказывает Рао.

Как сообщает газета, поначалу тон Рао во время ужинов был гораздо более конфликтным, что делало её больше похожей на интернет-тролля, чем на живого человека. Женщины на собраниях плакали, а мероприятия порой выходили из-под контроля и заканчивались попытками рукоприкладства и оскорблениями на расовой почве.

По воспоминаниям участницы одного из таких ранних собраний Сьюзан Браун, Рао и Джексон постоянно злились на неё, Рао без нужды провоцировала собеседников, была настроена враждебно и сеяла раздор. Ещё одна бывшая участница мероприятия призналась, что сочла Рао догматичной, а её представление об истории показалось гостье искажённым, она даже отозвалась об активистке как о «Трампе от крайне левых». Однако даже эти недовольные посетительницы ужинов рассказывают об изменениях, произошедших в их видении расизма после участия в проекте.

По словам издания, в последние месяцы Джексон и Рао изменили модель мероприятий. «Мы начали ожидать от них большего. Это означало, что мы стали просить женщин высказаться. Признать свой расизм. Это означало заставить их прочесть необходимую литературу, а также проводить последующие беседы, в которых они решали бы, как лучше проводить антирасистскую работу».

При этом, по словам сотрудницы Рао и Джексон Лизы Бонд, организаторы ужинов не намерены пытаться достучаться до женщин консервативных взглядов. «Я не хочу говорить о 53 процентах (женщин, проголосовавших за Трампа. — ИноТВ), поскольку не принадлежу к ним», — заявила Бонд.