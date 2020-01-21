Bild: если следовать современной политкорректности, то сериал «Симпсоны» нужно запретить полностью

Требования ряда критиков убрать из сериала «Симпсоны» стереотипного индийского мигранта Апу абсурдны, считает Bild. Если считать образ Апу расистским и оскорбительным, то надо будет вовсе прекращать выпуск сериала, поскольку все его персонажи основаны на стереотипах и клише. Как отмечает издание, сейчас в США тон политическим дебатам задают именно «чувствительные» и «оскорблённые».

Один из самых популярных персонажей мультсериала «Симпсоны» Апу Нахасалималетилон может навсегда перестать быть его частью, пишет Bild. Озвучивавший персонажа актёр Хэнк Азария объявил о своём отказе от роли.

Ранее американский комик индийского происхождения Хари Кондаболу заявил о том, что образ Апу оскорбляет его. По словам Кондаболу, Апу является воплощением «расистских клише», поскольку он говорит с сильным акцентом, имеет восемь детей, живёт в браке по расчёту и постоянно подвергается разбойным нападениям в своём магазине Kwik-E-Mart.

Но это полный абсурд, считает Bild: если случай с Апу станет реальным прецедентом, то тогда можно будет прекращать выпуск всего сериала, ведь все персонажи «Симпсонов» состоят из стереотипов. К примеру, итальянцы могут обижаться на образ босса мафии Жирного Тони, шотландцы — на чудаковатого садовника Вилли.

Верующие христиане в сериале предстают в образе самого надоедливого соседа в мире Неда Фландерса. Журналистов может оскорбить высокомерный телеведущий Кент Брокман, а гомосексуалистов — закомплексованный мистер Смиттерс. Учителям может показаться обидным персонаж директора Скиннера, по-прежнему живущего с матерью, а людей с высоким достатком может вывести из себя беспринципный мистер Бернс. А что до врачей? В сериале показаны бестактный доктор Хибберт (один из немногих афроамериканцев в Спрингфилде) и доктор-шарлатан Ник Ривьера. Что уж тут говорить о главном герое «Симпсонов» — толстом, ленивом, некомпетентном и необразованном американце Гомере Симпсоне!

Вот уже 30 лет «Симпсоны» существуют за счёт показа и обыгрывания различных клише, отмечает издание. Очень долгое время это никого не оскорбляло: напротив, миллионам зрителей очень нравилась такая сатира.

Кроме того, персонаж Апу в первую очередь высмеивает стереотипный образ мигранта из Индии в глазах американца, а не самих мигрантов из Индии, подчёркивает Bild. То же касается и появляющихся в сериале немцев: в «Симпсонах» нет германофобии, они показывают то, как немцев видят американцы.

Тот факт, что Апу нравится многим индийцам, не останавливает особо ярых критиков, констатирует издание. Между тем именно «униженные и оскорблённые» в первую очередь задают тон политическим дебатам в США. Если чувствуешь себя оскорблённым — значит всегда прав.

Один из разъярённых критиков обвинял сериал в том, что озвучивший Апу актёр Хэнк Азария (имеющий греческо-еврейские корни) является «белым», а не выходцем с юга Азии. Как отмечает Bild, среди американских левых подражание иностранному акценту расценивается едва ли не как расизм.

Будут ли создатели «Симпсонов» переделывать Спрингфилд в угоду политкорректности? Должен ли Апу закрыть свой магазинчик и превратиться в компьютерного инженера, говорящего на отточенном, оксфордском английском? Придётся ли Гомеру Симпсону уволиться с атомной станции и стать контролёром на ветроэлектростанции?

«Пожалуйста, не надо. Процитируем одно из любимых высказываний Гомера Симпсона: скука!», — пишет Bild.