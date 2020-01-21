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Bild: если следовать современной политкорректности, то сериал «Симпсоны» нужно запретить полностью

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Требования ряда критиков убрать из сериала «Симпсоны» стереотипного индийского мигранта Апу абсурдны, считает Bild. Если считать образ Апу расистским и оскорбительным, то надо будет вовсе прекращать выпуск сериала, поскольку все его персонажи основаны на стереотипах и клише. Как отмечает издание, сейчас в США тон политическим дебатам задают именно «чувствительные» и «оскорблённые».
Bild: если следовать современной политкорректности, то сериал «Симпсоны» нужно запретить полностью
Reuters

Один из самых популярных персонажей мультсериала «Симпсоны» Апу Нахасалималетилон может навсегда перестать быть его частью, пишет Bild. Озвучивавший персонажа актёр Хэнк Азария объявил о своём отказе от роли.

Ранее американский комик индийского происхождения Хари Кондаболу заявил о том, что образ Апу оскорбляет его. По словам Кондаболу, Апу является воплощением «расистских клише», поскольку он говорит с сильным акцентом, имеет восемь детей, живёт в браке по расчёту и постоянно подвергается разбойным нападениям в своём магазине Kwik-E-Mart.
 
Но это полный абсурд, считает Bild: если случай с Апу станет реальным прецедентом, то тогда можно будет прекращать выпуск всего сериала, ведь все персонажи «Симпсонов» состоят из стереотипов. К примеру, итальянцы могут обижаться на образ босса мафии Жирного Тони, шотландцы — на чудаковатого садовника Вилли.
 
Верующие христиане в сериале предстают в образе самого надоедливого соседа в мире Неда Фландерса. Журналистов может оскорбить высокомерный телеведущий Кент Брокман, а гомосексуалистов — закомплексованный мистер Смиттерс. Учителям может показаться обидным персонаж директора Скиннера, по-прежнему живущего с матерью, а людей с высоким достатком может вывести из себя беспринципный мистер Бернс. А что до врачей? В сериале показаны бестактный доктор Хибберт (один из немногих афроамериканцев в Спрингфилде) и доктор-шарлатан Ник Ривьера. Что уж тут говорить о главном герое «Симпсонов» — толстом, ленивом, некомпетентном и необразованном американце Гомере Симпсоне!
 
Вот уже 30 лет «Симпсоны» существуют за счёт показа и обыгрывания различных клише, отмечает издание. Очень долгое время это никого не оскорбляло: напротив, миллионам зрителей очень нравилась такая сатира.
 
Кроме того, персонаж Апу в первую очередь высмеивает стереотипный образ мигранта из Индии в глазах американца, а не самих мигрантов из Индии, подчёркивает Bild. То же касается и появляющихся в сериале немцев: в «Симпсонах» нет германофобии, они показывают то, как немцев видят американцы.
 
Тот факт, что Апу нравится многим индийцам, не останавливает особо ярых критиков, констатирует издание. Между тем именно «униженные и оскорблённые» в первую очередь задают тон политическим дебатам в США. Если чувствуешь себя оскорблённым — значит всегда прав.
 
Один из разъярённых критиков обвинял сериал в том, что озвучивший Апу актёр Хэнк Азария (имеющий греческо-еврейские корни) является «белым», а не выходцем с юга Азии. Как отмечает Bild, среди американских левых подражание иностранному акценту расценивается едва ли не как расизм.
 
Будут ли создатели «Симпсонов» переделывать Спрингфилд в угоду политкорректности? Должен ли Апу закрыть свой магазинчик и превратиться в компьютерного инженера, говорящего на отточенном, оксфордском английском? Придётся ли Гомеру Симпсону уволиться с атомной станции и стать контролёром на ветроэлектростанции?
 
«Пожалуйста, не надо. Процитируем одно из любимых высказываний Гомера Симпсона: скука!», — пишет Bild. 
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