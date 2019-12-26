Daily Wire: Twitter предложил проверить новый эпизод «Звёздных войн» на расизм и сексизм

Несмотря на то что «Звёздные войны» — фантастическая эпопея о далёкой галактике, Twitter решил проанализировать очередной фильм этой серии с позиций земной «социальной справедливости», сообщает Daily Wire. Ведущий Бен Шапиро подчёркивает, что от современных американских фильмов с громким названием ожидают обязательного продвижения расовых и сексуальных меньшинств.
Признаюсь, я ещё не видел «Скайуокер. Восход». Я с нетерпением жду возможности его посмотреть. Отзывы разнятся, но люди, которым я доверяю, говорят, что фильм неплохой. Так что я жду не дождусь, когда предложу вам свой собственный отзыв.
Но в Twitter был такой момент… Twitter Moments — такое глупое место, полное всякой глупости! Вот вам под конец года глупость от Twitter: «Изучаем, как в фильме «Скайуокер. Восход» представлены гендер, раса и сексуальность».
Это же научно-фантастический фильм об инопланетянах, воюющих в космосе! Там есть люди, но эти люди не с Земли, то есть это далёкая-далёкая галактика — и мы будем говорить о лесбиянках в космосе? Спасибо, Twitter, я рад, что мы можем этим заняться!
Я ещё помню те времена, когда «Звёздные войны» считались фильмом для всех возрастов, включая детей. А не орудием «борцов за социальную справедливость», продвигающих узкогрупповые политические интересы! Что за полнейшая глупость!
«Некоторым не понравились отношения Рей с противоречивым злодеем Кайло Реном». Далее цитируют статью какого-то произвольно взятого сайта, SW Shadow Council, «Теневой совет «Звёздных войн». Там говорится, что «Скайуокер. Восход» «прославляет жестокое обращение и нападение на женщин». Я ещё не смотрел фильм, но здесь я не соглашусь. Я возьму на себя смелость утверждать, что, на мой взгляд, фильм вовсе этого не прославляет. Я совершенно уверен!
Потом они продолжают: «Подход к небелым персонажам вызвал как похвалу, так и критику в адрес фильма». А как насчёт того, понравился вам фильм или нет? «По мнению некоторых, проблема отчасти в том, что американке азиатского происхождения Келли Мари Тран поручили незначительную роль». Нет же! Просто Роза — хреновый персонаж! Простите, но она была ужасным персонажем, и не потому, что азиатка. Вы вообще о ком говорите? Не делайте хренового персонажа азиатом, и нас всё устроит. Что?
У многих были претензии к Финну: они считают, что Финн — скучный персонаж. А знаете, какой персонаж не был скучным? Лэндо. Лэндо великолепен! А знаете, что у них общего? Они оба чернокожие. Всё это такая тупость!
Все говорят… Обожаю, когда про «Звёздные войны» говорят: «Какой сексистский фильм!» Принцесса Лея — движущая сила в оригинальной трилогии «Звёздных войн». А Падме — важная действующая сила в фильмах второй волны. Какая нелепость!
Тот факт, что нам приходится этим заниматься каждый раз, когда выходит фильм с громким названием… «Первый для этой франшизы поцелуй однополой пары в кадре также вызвал как позитивную, так и негативную реакцию». По-видимому, есть там очень краткий поцелуй двух женщин на фоне какого-то праздника. И это «историческое событие»! Потому что если нет реверансов в сторону ГЛААД*, значит, фильм «не выполнил свою элементарную миссию» — показать, что в далёких-далёких галактиках есть гомосексуализм. Ну ладно. Какая разница! Какая разница!
А ещё это наводит скуку, это раздражает, и это тупо. Вот из-за таких культурных войн люди говорят: «Знаете что, если у нас нет ничего общего, пусть будет Трамп!» Вот что сейчас происходит.
Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.
* Американская неправительственная организация, ставящая целью «справедливое» представление сексуальных меньшинств в СМИ (прим. ИноТВ).
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что встреча представителей российской госкорпорации и NASA, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, состоится ближе к весне 2020.
Вице-премьер России Виталий Мутко в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта «Жильё и городская среда» уровня 2020 года, передаёт ТАСС.
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по четырём версиям Энтони Джошуа заявил, что для него приоритом является встреча с обладателем пояса по версии Всемирного боксёрского совета, американцем Дионтеем Уайлдером.
Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.
Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с радио Sputnik прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о главной задаче реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2020 году, сообщает Newinform.
В Ленинградском зоопарке рассказали об особенностях благотворительной программы «Опека», в рамках которой каждый желающий может пожертвовать средства для конкретного питомца, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Россия предложила НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения стран альянса и Российской Федерации, рассказал замглавы МИД Александр Грушко.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрон Вудли считает, что обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль не испытает проблем в гипотетическом поединке с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.
Лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате. По её словам, между странами должен идти прямой диалог.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.
Средневзвешенная ставка по кредитам и займам, выданным с участием Национальной гарантийной системы в 2019 году, составила 9,37% годовых (8,85% с учётом кредитов по программе субсидирования ставки, реализуемой Минэкономразвития при участии корпорации МСП), передаёт «Газета.Ru».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в беседе с URA.RU заявил, что аэродромный комплекс международного аэропорта имени Курчатова полностью реконструируют к летним саммитам стран ШОС и БРИКС 2020 года.
Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа в России к двум почтовым сервисам — scryptmail.com и mailbox.org. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.