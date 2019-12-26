Daily Wire: Twitter предложил проверить новый эпизод «Звёздных войн» на расизм и сексизм

Несмотря на то что «Звёздные войны» — фантастическая эпопея о далёкой галактике, Twitter решил проанализировать очередной фильм этой серии с позиций земной «социальной справедливости», сообщает Daily Wire. Ведущий Бен Шапиро подчёркивает, что от современных американских фильмов с громким названием ожидают обязательного продвижения расовых и сексуальных меньшинств.

Признаюсь, я ещё не видел «Скайуокер. Восход». Я с нетерпением жду возможности его посмотреть. Отзывы разнятся, но люди, которым я доверяю, говорят, что фильм неплохой. Так что я жду не дождусь, когда предложу вам свой собственный отзыв.



Но в Twitter был такой момент… Twitter Moments — такое глупое место, полное всякой глупости! Вот вам под конец года глупость от Twitter: «Изучаем, как в фильме «Скайуокер. Восход» представлены гендер, раса и сексуальность».



Это же научно-фантастический фильм об инопланетянах, воюющих в космосе! Там есть люди, но эти люди не с Земли, то есть это далёкая-далёкая галактика — и мы будем говорить о лесбиянках в космосе? Спасибо, Twitter, я рад, что мы можем этим заняться!



Я ещё помню те времена, когда «Звёздные войны» считались фильмом для всех возрастов, включая детей. А не орудием «борцов за социальную справедливость», продвигающих узкогрупповые политические интересы! Что за полнейшая глупость!



«Некоторым не понравились отношения Рей с противоречивым злодеем Кайло Реном». Далее цитируют статью какого-то произвольно взятого сайта, SW Shadow Council, «Теневой совет «Звёздных войн». Там говорится, что «Скайуокер. Восход» «прославляет жестокое обращение и нападение на женщин». Я ещё не смотрел фильм, но здесь я не соглашусь. Я возьму на себя смелость утверждать, что, на мой взгляд, фильм вовсе этого не прославляет. Я совершенно уверен!



Потом они продолжают: «Подход к небелым персонажам вызвал как похвалу, так и критику в адрес фильма». А как насчёт того, понравился вам фильм или нет? «По мнению некоторых, проблема отчасти в том, что американке азиатского происхождения Келли Мари Тран поручили незначительную роль». Нет же! Просто Роза — хреновый персонаж! Простите, но она была ужасным персонажем, и не потому, что азиатка. Вы вообще о ком говорите? Не делайте хренового персонажа азиатом, и нас всё устроит. Что?



У многих были претензии к Финну: они считают, что Финн — скучный персонаж. А знаете, какой персонаж не был скучным? Лэндо. Лэндо великолепен! А знаете, что у них общего? Они оба чернокожие. Всё это такая тупость!



Все говорят… Обожаю, когда про «Звёздные войны» говорят: «Какой сексистский фильм!» Принцесса Лея — движущая сила в оригинальной трилогии «Звёздных войн». А Падме — важная действующая сила в фильмах второй волны. Какая нелепость!



Тот факт, что нам приходится этим заниматься каждый раз, когда выходит фильм с громким названием… «Первый для этой франшизы поцелуй однополой пары в кадре также вызвал как позитивную, так и негативную реакцию». По-видимому, есть там очень краткий поцелуй двух женщин на фоне какого-то праздника. И это «историческое событие»! Потому что если нет реверансов в сторону ГЛААД*, значит, фильм «не выполнил свою элементарную миссию» — показать, что в далёких-далёких галактиках есть гомосексуализм. Ну ладно. Какая разница! Какая разница!



А ещё это наводит скуку, это раздражает, и это тупо. Вот из-за таких культурных войн люди говорят: «Знаете что, если у нас нет ничего общего, пусть будет Трамп!» Вот что сейчас происходит.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.



* Американская неправительственная организация, ставящая целью «справедливое» представление сексуальных меньшинств в СМИ (прим. ИноТВ).