Times: для нового «Властелина колец» орков и гоблинов ищут среди людей

Новозеландское кастинговое агентство опубликовало в Facebook объявление о наборе актёров массовки для съёмок нового сериала по книгам Дж.Р.Р. Толкиена, сообщает The Times. По информации издания, разыскивают очень высоких или очень низких людей с «характерными лицами», множеством морщин, веснушек, а также волосатых и тех, у кого выбиты зубы.

Кастинговые агентства срочно разыскивают волосатых, морщинистых, необычайно высоких или, наоборот, низких людей для участия в новом сериале студии Amazon по историям из «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкиена, пишет The Times. Сообщается, что компания выкупила права на адаптацию за $250 млн и планирует выпускать несколько сезонов на протяжении нескольких лет, при этом первая серия может выйти на экраны в 2021 году.

Как рассказывает британская газета, в Новой Зеландии, где пройдут съёмки, сложно найти столько подходящих дефектных лиц при населении меньше 5 млн человек, поэтому агентство в Окленде опубликовало свой призыв в Facebook. Для кастинга разыскивают людей ниже 1,5 м или выше 1,95 м с «характерным лицом, морщинами, множеством морщин, пожалуйста», андрогинных мужчин и женщин, «волосатых-преволосатых людей всех возрастов и национальностей». Также ищут «высоких гибких танцоров, цирковых артистов, которые умеют жонглировать и ходить на ходулях, а также коренастых злобных байкеров, рыжеволосых любых возрастов, форм и размеров». В конце рекламы описывается последняя категория необходимых людей: «ВОЛОСЫ ВОЛОСЫ ВОЛОСЫ — если у вас натуральные рыжие, белые волосы или много-много веснушек».

Среди тех, кто уже подал заявку и ждёт вызов на прослушивание, — Джастин Смит, 41-летний водитель грузовика. «У меня не просто одного зуба не хватает — у меня их вообще нет, — рассказал The Wall Street Journal мужчина, потерявший зубы во время сёрфинга. — Я низкорослый и у меня рыжие волосы». Ещё одному кандидату, музыканту, фотографу и графическому дизайнеру Нику Кингу из Крайстчёрча, пришлось ответить на вопросы: учился ли он сражаться на мечах и как хорошо он может менять акценты. Подать заявку ему посоветовали друзья.

Издание отмечает, что поиск массовки со специфическими чертами лица до начала съёмок в следующем году поможет продюсерам сократить расходы на грим, парики и спецэффекты. За свою работу непрофессиональные актёры получат 300 новозеландских долларов (чуть больше 12 тыс. рублей) в день и бесплатную еду на площадке. Для сравнения, 20 лет назад новозеландский режиссёр Питер Джексон использовал свыше 20 тыс. актёров массовки для съёмок эпических битв и эльфийских деревень в своей кинотрилогии «Властелин колец». Как замечает The Times, после премьеры Новая Зеландия пережила туристический бум: многих привлекали её горы и тлеющие вулканы, появившиеся на экране, а для международных продюсеров страна стала лучшим местом для съёмок дикой природы.