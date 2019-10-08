Svenska Dagbladet выяснила, почему русские ассоциируют себя с орками

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Telegraph: в день рождения Ганди неизвестные похитили его прах Daily Telegraph
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Пожар в промзоне Кургана ликвидировали
Пожар в промзоне Кургана ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС России.
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В Эквадоре сообщили об остановке добычи нефти на трёх месторождениях
Эквадорское министерство энергетики сообщило об остановке добычи на трёх месторождениях под управлением государственной компании Petroamazonas.
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Мадуро объявил продление режима повышенной боеготовности на границе с Колумбией
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы Венесуэлы будут развёрнуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений, передаёт ТАСС.
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В промзоне Кургана горит здание
В промзоне Кургана произошло возгорание административно-производственного здания. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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В Сенате призовут к приостановке членства Турции в НАТО при операции в САР
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае, если Турция начнёт военную операцию в Сирии, будет представлен двупартийный законопроект по санкциям против Анкары.
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.
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Пожар в торговом центре в Баку локализовали
В Баку удалось локализовать пожар на территории торгового центра «Бина». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра ЧС Азербайджана Этибара Мирзяева.
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Могерини назвала возможные последствия военных действий на северо-востоке САР
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на своей странице в Twitter написала, что военные действия на северо-востоке Сирии «усугубят страдания гражданского населения».
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В Баку горит торговый центр
В Баку горит торговый центр «Бина». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МЧС.
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В Турции заявили о завершении подготовки к операции в САР
Минобороны Турции на своей странице в Twitter сообщило, что подготовка к операции на севере Сирии завершена.
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В британских ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопровождал отряд Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий», которые следовали вдоль берегов Великобритании к проливу Ла-Манш.
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В США опровергли информацию о выводе всех войск из Сирии
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не выводят все свои войска из САР, а перемещают тех военнослужащих, которые находятся на Севере страны, передаёт РИА Новости.
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Лавров встретился с лидером движения «Сирия завтра»
Глава российского МИД сергей Лавров провёл встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.
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Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.
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В АТОР назвали самые «перегруженные» туристами направления
В Ассоциации туроператоров России назвали самые «перегруженные» туристами направления, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт АТОР.
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Выставку «Город: детали» в Москве посетили более 11 тысяч человек за три дня
Международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали» в Москве посетили более 11 тыс. человек за три дня, сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
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СМИ: Руководство МЮ продолжает поддерживать тренера Сульшера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пользуется поддержкой руководства клуба, несмотря на то что команда находится в двух очках от зоны вылета.
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Минторг США ввёл санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.
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Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе
Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.
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Работу правового комитета ГА ООН перенесли из-за невыдачи виз
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета.
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В Петербурге прошла церемония вручения премии «Балтийская звезда»
В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения международной премии «Балтийская звезда», которая присуждается за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
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В Катаре ожидают, что матчи ЧМ-2022 посетит миллион болельщиков
Исполнительный директор чемпионата мира по футболу — 2022 Насер аль-Хатыр назвал ожидаемое количество гостей, которые посетят Катар во время турнира.
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В Латвии анонсировали визит Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом на следующей неделе, сообщил глава латышского МИД Эдгар Ринкевич по итогам встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.
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В Турции назвали временной мерой действия на северо-востоке Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция страны на северо-востоке Сирии является временной мерой. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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Путин повысил на 4,3% зарплаты Бастрыкину и Чайке
Президент России Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке на 4,3% с 1 октября 2019 года.
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Это'О поделился мнением о Гвардиоле
Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это'О рассказал, как относился к наставнику Хосепу Гвардиоле.
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Захарова оценила слова Трампа о возможности разрушить экономику Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он способен разрушить экономику Турции.
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Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина к переговорам
Обладательница золотой медали Олимпиады 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева считает, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин должны начать диалог.
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В США пригрозили Турции санкциями при «вторжении в Сирию»
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против Турции, если Анкара «вторгнется в Сирию». Кроме того, Вашингтон поставит вопрос о приостановке членства Турции в НАТО в случае нападения на курдские силы.
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В метро появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности
В столичном метрополитене появилась карта «Тройка» в честь Дня московской промышленности.
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В Ростовской области вынесли приговор троим обвиняемым в нападении на подростков
В Волгодонске вынесли приговор в отношении троих обвиняемых в нападении на несовершеннолетних, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.
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В Калининградской области выделили почти 110 млн рублей для грантов фермерам
В Калининградской области предоставили 108 млн рублей для грантов фермерам, что составляет 74% от планового объёма. Завершён последний в 2019 году конкурсный отбор, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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США выразили сожаление в связи с поднятием Россией вопроса виз в ООН
Вашингтон сожалеет в связи с вынесением Москвой «двустороннего вопроса» с визами на обсуждение в ООН, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.
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СМИ: «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома
«Барселона» не рассчиталась с французским «Бордо» за переход бразильца Малкома, которого уже успела продать в санкт-петербургский «Зенит».
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Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2—3 ноября в Петербурге
Фестиваль «Чудо света» пройдёт 2—3 ноября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
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В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки школьных столовых в Ростовской области
В ходе проверки школьных столовых в Ростовской области обнаружили ряд нарушений, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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СМИ: Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям в Сирии
Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны.
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В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
Власти Южной Осетии приняли решение переименовать улицу Московскую в Цхинвале в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.
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В Тюменской области перед судом предстанет врач по делу о смерти подростка
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
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«Эспаньол» объявил имя нового главного тренера команды
Пабло Мачин стал новым главным тренером испанского футбольного клуба «Эспаньол».
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Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября в Ижевске
Всероссийский экономический диктант состоится 9 октября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского государственного университета (УдГУ).
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Два театра из Нижнего Тагила получат гранты губернатора Свердловской области
Двум театрам из Нижнего Тагила присуждены гранты губернатора Свердловской области, сообщает Tagilcity.ru. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
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Кириленко считает, что ЦСКА больше не является доминирующей силой в Единой лиге ВТБ
Президент Российской федерации баскетбола и бывший игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко прокомментировал проблемы команды на старте сезона.
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Более 2,7 млн пассажиров воспользовались услугами КЖД с начала года
Крымская железная дорога перевезла более 2,7 млн пассажиров с начала 2019 года, сообщает «Крыминформ». Это на 14% выше прошлогоднего уровня.
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В Севастополе обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
На территории, прилегающей к общеобразовательной школе №42 в Севастополе, нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили местные жители.
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Дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком»
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА.