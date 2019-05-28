Писатель: популярность Сталина в России поражает, и авторитарные тенденции в мире набирают силу

Тот факт, что советский диктатор Иосиф Сталин пользуется большой популярностью в современной России, поразителен и показывает, что многие россияне помоложе просто не знают, что он был «одним из величайших чудовищ XX века», заявил в интервью L'Opinion американский писатель Роберт Литтелл. По мнению литератора, сегодняшние авторитарные лидеры вполне способны повторить восхождение Сталина — но, к счастью, не отличаются высоким интеллектом.

Популярность в сегодняшней России Иосифа Сталина, «одного из двух величайших чудовищ первой половины XX века», не может не поражать, полагает американский писатель Роберт Литтелл. Как рассказал Литтелл в интервью французскому изданию L’Opinion, именно высокий «рейтинг» Сталина среди современных россиян побудил его написать книгу о советском диктаторе. Этой книгой стал роман под названием «Коба», который был только что опубликован во Франции.

«Идея книги пришла ко мне после разговора с одним моим другом из России — бывшим высокопоставленным дипломатом. Он как-то раз спросил меня, кто, на мой взгляд, является сейчас самой популярной фигурой в России. Я сказал, что это Путин. Он ответил: «Ничего подобного, это Сталин!» — рассказал Литтел. — Я был ошеломлён. Это же означает, что в этой стране есть целое поколение, не знающее этого человека, который наряду с Гитлером был одним из двух величайших чудовищ первой половины XX века».

По мысли Литтелла, популярность Сталина в России отчасти связана с политикой российских властей. «Как и Дональд Трамп, девиз которого «Сделаем Америку снова великой», Владимир Путин хочет «сделать Россию снова великой», а чтобы придать силы этому лозунгу и напомнить, что его страна была великой державой, пользуется Сталиным. Это внушает беспокойство! Маркс говорил: «Тот, кто не знает историю, обречён переживать её вновь». И вот таким образом Сталина отныне преподносят не как человека, депортировавшего миллионы людей, а как лидера, победившего в 1945 году в войне, — хотя добиться победы в ней смог не он, а Красная армия под руководством маршала Жукова. Это промывка мозгов!» — цитирует литератора L’Opinion.

Как признался писатель, фигура Сталина интересовала его уже давно. «Мне всегда было интересно, как этот крестьянин, этот грузинский бандит и грабитель банков, выучивший русский язык (на котором он говорил с сильным акцентом) в семинарии, куда он отправился, потому что его мать хотела, чтобы он стал священником, в итоге стал лидером Советского Союза и приобрёл мировую известность», — рассказал он.

По мнению Литтелла, прийти к власти Сталину позволили два «козыря». «Будучи осетином по матери и грузином по отцу, он имел азиатские корни и был выходцем из народных масс, из крестьянства. В 1922 году специально под него был создан пост Генерального секретаря ЦК Компартии. Он делал ту грязную работу, за которую никто не хотел браться. Некоторые были больше озабочены тем, что происходило за границей, — например, Бухарин, который считал, что революция может свершиться только на мировом уровне. Это позволило Сталину поставить своих людей на все ключевые посты. Когда в 1924 году умер Ленин, он уже сосредоточил всю власть в своих руках, — заявил писатель. — А во-вторых, он также очень хорошо умел стравить одних людей с другими, разделять и властвовать. Таким образом он сумел оттеснить всех своих конкурентов. А после начала громких процессов в 1936-м, он их одного за другим устранил».

Как полагает Литтелл, история восхождения Сталина может повториться и сегодня — к примеру, в США «стать президентом может кто угодно», а оказавшийся в президентском кресле Дональд Трамп, приобретающий всё большее влияние на судебную ветвь власти, к 2020 году будет вполне способен объявить незаконными результаты следующих президентских выборов, если они ему не понравятся. Кроме того, благодаря развитию социальных сетей нынешним авторитарным лидерам больше не нужно совершать «фоновую работу», как это делал Сталин, и стало проще затыкать рот оппозиции, как это можно наблюдать в Польше, Венгрии, Турции и во многих других странах, убеждён писатель.