Das Erste сравнил «Звёздные войны» со станком для печатания денег

Сегодня киноэпопея «Звёздные войны» — это бренд, сравнимый с Coca-Cola, Adidas и Porsche, пишет Das Erste. Начиная с 2012 года одни только кассовые сборы за четыре фильма принесли Disney $4,8 млрд. При этом бизнес «Звёздных войн» не ограничивается фильмами: Disney получает огромную прибыль от продажи разнообразных сопутствующих товаров.

Когда в 1977 году на экраны вышел первый фильм из серии «Звёздные войны», никто и подумать не мог, что эта сага превратится в станок по печатанию денег, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. «Звёздные войны» стали брендом, сравнимым с Coca-Cola, Adidas или Porsche.

Основной причиной успеха стала хорошая история: приключенческий спектакль с отличными костюмами, сильными актёрами и запоминающимися репликами. «Звёздные войны» приводят маркетологов в восторг: фанатами франшизы являются люди практически всех возрастов.

В 2012 году, когда Disney купил у Lucasfilm все права на «Звёздные войны», масштаб успеха был ясен уже заранее, пишет Das Erste. Первые четыре фильма, выпущенные после покупки, собрали в прокате $4,8 млрд, что сделало приобретение Lucasfilm, пожалуй, самой успешной инвестицией в истории американской развлекательной индустрии.

При этом «Звёздные войны» не ограничиваются фильмами: Disney зарабатывает сотни миллионов на продаже различных сопутствующих товаров, таких как фигурки персонажей, майки, комиксы, наборы «Лего», бутылки с водой, брелки для ключей или чехлы для телефонов. Кроме того, в следующем году в «Диснейлендах» Калифорнии и Флориды откроются тематические парки «Звёздных войн».

Эксперты предсказывают, что новый эпизод саги «Скайуокер. Восход» в первые же выходные проката соберёт до $225 млн, что сделает его одним из самых кассовых фильмов в истории. В Disney рассчитывают на то, что кассовые сборы за пару недель значительно превысят $1 млрд.