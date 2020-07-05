Times: во Франции потребовали репараций от Великобритании за нападение времён Второй мировой

Семьи моряков, погибших при нападении на французский флот по приказу Черчилля в 1940-м году, призывают Великобританию финансово поучаствовать в строительстве мемориала, сообщает The Times. Как передаёт издание, глава Британского правительства отдал приказ уничтожить французские корабли в Алжире, опасаясь, что они попадут в руки немцев. По мнению родственников жертв налёта, участив в строительстве монумента стало бы формой репарации со стороны Лондона.

Семьи моряков, погибших при нападении на французский военно-морской флот по приказу Уинстона Черчилля 80 лет назад, призывают Великобританию внести финансовый вклад в строительство мемориала, сообщает The Times.

Как напоминает газета, удар Великобритании 3 июля 1940 года по базе Мерс-эль-Кебир в Алжире иногда называют французским Перл-Харбором. Нападение произошло после того, как французская армия была захвачена немцами, что побудило Париж подписать перемирие.

Опасаясь, что французский флот может попасть в руки нацистов, Черчилль приказал Королевскому флоту открыть огонь по четырём линкорам, шести эсминцам и одному судну по обслуживанию гидросамолётов, пришвартованным на базе в Алжире, который тогда был французской колонией. Всего при налёте погибли 1297 французских моряков и двое британских военнослужащих.

Многие семьи погибших рассматривают нападение как акт предательства со стороны Великобритании.

«Они никогда не отдали бы эти корабли Германии», — заявил глава Ассоциации старых моряков и семей жертв Мерс-эль-Кебира Жан-Аристид Брюман на церемонии поминовения у Триумфальной арки в Париже. Ассоциация строит в Бресте мемориал погибшим морякам, который должен открыться в следующем году. Он хочет, чтобы Британия внесла свой вклад в стоимость монумента, равную €100 тыс. «Психологически это было бы воспринято как форма репарации», — подчеркнул Брюман.