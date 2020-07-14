Le Monde: Макрон призвал Европу взять судьбу Средиземноморья в свои руки

Европа должна активнее заняться решением геополитических вопросов в Средиземноморье, не оставляя судьбу региона на откуп другим державам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к военным накануне национального праздника. Как подчёркивает Le Monde, под другими державами французский лидер подразумевал в первую очередь Россию и Турцию, укрепившие свои позиции в ливийском конфликте.

«Крайне важно», чтобы Европа решительно взялась за урегулирование геополитических вопросов в Середиземноморье и не вручала свою судьбу «другим державам», заявил президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля, по сообщениям Le Monde. Как отмечает издание, под «другими державами» французский лидер подразумевал Турцию и Россию, хотя и не называл их открыто.

Как сообщил глава Франции в своём обращении к военнослужащим накануне национального праздника 14 июля, район Средиземноморья будет оставаться проблемой в ближайшие несколько лет из-за объединения множества «кризисных факторов». Среди них: споры за морские территории, столкновения между прибрежными странами, отсутствие стабильности в Ливии, миграция, контрабанда и доступ к ресурсам.

Упомянув об «играх новых держав», президент заявил, что «Европа должна заново определить свою роль и место — без наивности и благодушия». «Прочный мир в Средиземноморье не может быть установлен без нас, мы не можем смириться с тем, что наше будущее будет построено другими державами», — добавил он.

Как отмечает издание, факторы напряжённости в Средиземноморье множатся в течение многих лет — будь то ухудшение ситуации в Ливии, где в сильной позиции находятся Турция и Россия, или положение в Восточном Средиземноморье, где несколько стран, таких как Турция, Израиль, Египет или Греция, конкурируют за энергетические ресурсы.

«Что касается Ливии, я хочу ещё раз подчеркнуть, насколько её стабилизация важна для безопасности Европы и Сахеля. Поэтому я призываю к немедленному возобновлению переговоров и политического диалога в целях прекращения огня. Необходимо покончить с массовыми поставками оружия и наёмников в эту страну», — призвал Макрон.

Как напоминает газета, Франция неоднократно осуждала вмешательство Турции в ливийский кризис, а после недавнего инцидента на море напряжённость между двумя странами резко возросла.