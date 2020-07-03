Le Figaro: «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону предстоит провести масштабные перестановки в правительстве, чтобы обеспечить смену курса в конце своего пятилетнего срока. Премьер-министр страны Эдуар Филипп по итогам встречи с президентом ушёл в отставку, а это значит, что постов лишатся все члены правительства, пишет Le Figaro. Теперь Макрону придётся найти новых министров, которые не только будут следовать его приоритетам, но и понравятся надзорным органам.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который несколько недель активно совещался с членами своего правительства, чтобы определить «новый курс» для завершающего этапа своего пятилетнего срока, в конечном счёте решил «рубануть с плеча». Глава государства и его премьер-министр Эдуар Филипп по итогам разговора с глазу на глаз в Елисейском дворце сошлись на том, что Филипп покинет свой пост, а остальные министры будут отправлены в отставку, сообщает Le Figaro. «Любовь живёт три года», — иронизирует обозреватель издания.



Принятое Макроном и Филиппом решение, которое было обнародовано официальным заявлением, вступило в силу практически немедленно, говорится в материале Le Figaro. Как уточняют представители президента Франции, новый премьер-министр будет назначен уже в ближайшие часы. «Иными словами, лидеру страны придётся начиная с этих выходных начать формировать новую команду. В идеале её состав может определиться к среде, 8 июля — именно на эту дату назначено следующее заседание правительства», — пишет автор статьи.



По мнению журналиста, теперь на пути Макрона возникли сразу два серьёзных препятствия: ему нужно будет подобрать министров, которые будут придерживаться его новых политических приоритетов, а затем надеяться, что претенденты на министерские должности получат одобрение от Верховного управления открытости информации в сфере общественной жизни (HATVP) — специального надзорного органа, предназначенного для недопущения конфликта интересов в правительстве.



Что же касается Эдуара Филиппа, он, скорее всего, до завершения всех формальностей будет оставаться в резиденции премьера, а затем вернётся в город Гавр, где только что одержал убедительную победу во втором туре выборов в муниципальный совет, сообщает Le Figaro. Как раз в воскресенье совет должен будет провести совещание для назначения мэра города, пишет газета.