Le Figaro: «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону предстоит провести масштабные перестановки в правительстве, чтобы обеспечить смену курса в конце своего пятилетнего срока. Премьер-министр страны Эдуар Филипп по итогам встречи с президентом ушёл в отставку, а это значит, что постов лишатся все члены правительства, пишет Le Figaro. Теперь Макрону придётся найти новых министров, которые не только будут следовать его приоритетам, но и понравятся надзорным органам.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который несколько недель активно совещался с членами своего правительства, чтобы определить «новый курс» для завершающего этапа своего пятилетнего срока, в конечном счёте решил «рубануть с плеча». Глава государства и его премьер-министр Эдуар Филипп по итогам разговора с глазу на глаз в Елисейском дворце сошлись на том, что Филипп покинет свой пост, а остальные министры будут отправлены в отставку, сообщает Le Figaro. «Любовь живёт три года», — иронизирует обозреватель издания.
Принятое Макроном и Филиппом решение, которое было обнародовано официальным заявлением, вступило в силу практически немедленно, говорится в материале Le Figaro. Как уточняют представители президента Франции, новый премьер-министр будет назначен уже в ближайшие часы. «Иными словами, лидеру страны придётся начиная с этих выходных начать формировать новую команду. В идеале её состав может определиться к среде, 8 июля — именно на эту дату назначено следующее заседание правительства», — пишет автор статьи.
По мнению журналиста, теперь на пути Макрона возникли сразу два серьёзных препятствия: ему нужно будет подобрать министров, которые будут придерживаться его новых политических приоритетов, а затем надеяться, что претенденты на министерские должности получат одобрение от Верховного управления открытости информации в сфере общественной жизни (HATVP) — специального надзорного органа, предназначенного для недопущения конфликта интересов в правительстве.
Что же касается Эдуара Филиппа, он, скорее всего, до завершения всех формальностей будет оставаться в резиденции премьера, а затем вернётся в город Гавр, где только что одержал убедительную победу во втором туре выборов в муниципальный совет, сообщает Le Figaro. Как раз в воскресенье совет должен будет провести совещание для назначения мэра города, пишет газета.
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков обратился к родным и близким скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста». Об этом сообщило РИА Новости.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе.
Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
На северо-западе Турции в провинции Сакарья два человека погибли и 73 пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Власти Омской области приняли решение о продлении режима повышенной готовности, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, до 21 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Заведующий лабораторией клеточного иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина профессор Михаил Киселевский рассказал о разработке подходов клеточной терапии для борьбы с раком.
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал о предварительных итогах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Россия ведёт переговоры по возможному открытию государственных границ с зарубежными странами, однако конкретных решений на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы. По его словам, в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и нет повода для беспокойства.