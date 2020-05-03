Le Figaro: во Франции правительственная «проверка на достоверность» дискредитирует власть и газеты

Создание правительственного сайта для борьбы с «фейковыми новостями» ещё больше подорвёт доверие французов к властям и заставит их сомневаться в объективности официально одобренных статей, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. Он отмечает, что пристрастная выборка изданий, взятая на себя по наивности роль проверяющего и собственная непоследовательность приведёт правительство Франции к очередной ошибке во взаимодействиях с общественностью.

Идея французских властей создать официальный правительственный сайт, который соберёт «надёжные и проверенные источники информации» для борьбы с «распространением фейковых новостей», является контрпродуктивной и вызывает тревогу, считает обозреватель Le Figaro Гийом Табар. По его словам, это ещё одна промашка руководства во взаимодействии с общественностью, которое с января являются слабым звеном в решении кризиса.

С тех пор как официальный представитель правительства Сибет Ндиайе похвасталась этой инициативой в своём Twitter, со всех сторон посыпались насмешки и возмущение: новый сайт сравнивали с «Министерством правды» из романа Джорджа Оруэлла «1984». Автор статьи не ставит под сомнение хорошие намерения правительства: необходимость борьбы с «фейковыми новостями» тем более важна, что некоторые из них могут подрывать план по преодолению кризиса в здравоохранении. Для разоблачения такой ложной информации многие медиа уже несколько лет используют рубрику «fact checking» (проверка фактов), оценивая новости силами своих сотрудников и полагаясь на собственную осведомлённость. Эти рубрики полезны, но не претендуют на непогрешимость, а плюрализм мнений является залогом равновесия.

Что касается правительственного сайта, то его первым недостатком является то, что он охватывает только некоторые издания: так, если статьи Libération берут в изобилии, то Le Figaro — никогда. Секретариат (или Министерство правды, как его называет Гийом Табар) заверяет, что не отсеивает различные источники и придерживается критериев выборки (бесплатный сайт, существует более двух лет и т.д.), однако именно эти критерии показывают, что результат не является нейтральным, а сам подход — пристрастным. Кроме того, некоторая наивность создателей сайта невольно делает его неэффективным. Статьи в газетах потому обладают такой силой, что журналисты проводят независимые расследования, критически оценивая все источники, в том числе самые официальные. Таким образом, метка «проверено на достоверность правительством» — а к этому, уверен Табар, всё и идёт, — доставит больше неудобств, чем признания.

Однако главный недостаток, по мнению автора статьи, — это необдуманность: Сибет Ндиайе должна знать, что информация, которую предоставляет, проверяет или просто маркирует власть, априори вызывает подозрения. Особенно сильно это проявляется во Франции, где официальные заявления являются «неадекватными и очень поспешными», если не сказать больше. Так, накануне карантина министр национального образования Жан-Мишель Бланке утверждал, что все школы закрываться не будут; премьер-министр Эдуар Филипп отмечал, что «всеобщее ношение масок ни к чему не приведёт», а Сибет Ндиайе отговаривалась тем, что не умеет их использовать. История с масками негативно сказалась на доверии французов к выбранному пути решения кризиса, а последнее выступление Эммануэля Макрона только немного улучшило этот показатель.

Как пишет обозреватель Le Figaro в заключение, во время этого кризиса ахиллесовой пятой правительства оказалось доверие со стороны населения. В такой ситуации отделение плохой информации от хорошей силами государства приведёт только к эффекту бумеранга и лишит доверия населения тот источник информации, который оно хотело одобрить.