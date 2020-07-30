WSJ: власти Италии отправят на Сицилию военных, чтобы не допустить побега мигрантов с карантина

Итальянские власти собираются отправить на Сицилию 400 военных, чтобы избежать повторения инцидентов с побегом мигрантов из местных миграционных центров, пишет The Wall Street Journal. Как поясняет издание, в этих центрах всех недавно прибывших помещают на карантин, чтобы таким образом не допустить распространения коронавируса.

Италия отправляет 400 военных на Сицилию, чтобы не допустить побегов недавно прибывших мигрантов из центров по их приёму, пишет The Wall Street Journal. Власти пошли на этот шаг после целой серии инцидентов со сбежавшими иммигрантами.

В этих центрах, как отмечает издание, людей изначально помещают на карантин, чтобы таким образом сдержать распространение коронавируса.

Итальянское правительство, между тем, заявило, что ни один из сбежавших не дал положительный результат на COVID-19 и что большинство из них были обнаружены вскоре после побега.

Однако эти инциденты ещё больше усилили беспокойство, вызванное резким наплывом мигрантов, которые в последние несколько недель перебирались в Италию через Средиземное море.

Итальянские власти во многом сумели обуздать коронавирус после одного из самых длительных и строгих карантинов среди западных стран.

Повседневная жизнь возвращается к чему-то, похожему на норму. Требование носить маски в закрытых помещениях остаётся одним из немногих напоминаний о том, что вирус всё ещё циркулирует.

В этом июле в Италию на данный момент прибыло почти 5,6 тыс. мигрантов, то есть практически в пять раз больше, чем в июле прошлого года, хотя и меньше, чем в разгар европейского миграционного кризиса.

В целом в этом году в страну прибыло около 12,5 тыс. человек. Как напоминает издание, за весь 2016 год в Италию проникли 180 тыс. мигрантов.

В настоящее время итальянское правительство планирует сделать так, чтобы новые мигранты практически не имели возможности сбежать из первоначального карантина. Для этого их собираются на две недели размещать на большом корабле, который будет стоять у южных берегов Сицилии. И лишь потом их будут переправлять в находящиеся на суше центры для приёма мигрантов.

Однако пока не ясно, когда затея с судном будет претворена в жизнь. Между тем местные миграционные центры уже перегружены, отмечает The Wall Street Journal.