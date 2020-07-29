CNN: скорость создания российской вакцины от коронавируса рождает сомнения в её эффективности

Россия собирается стать первой в мире страной, которая одобрит применение вакцины от коронавируса. Как передаёт CNN, Москва планирует сделать это уже через две недели, однако существуют опасения относительно безопасности и эффективности вакцины, поскольку, как опасается телеканал, Россия могла проигнорировать несколько важных аспектов при её разработке.

Россия намерена стать первой в мире страной, одобрившей для применения вакцину от коронавируса, и хочет сделать это менее чем через две недели. Однако, как передаёт CNN, существуют опасения относительно её безопасности и эффективности, а также есть подозрения, что Москва срезала несколько важных углов при её разработке.

Российские официальные лица рассказали CNN, что они хотят утвердить эту вакцину 10 августа или даже раньше. Создана она в московском Институте Гамалеи. Она будет одобрена для широкого применения, и первыми будут привиты работающие непосредственно с больными медики.

Однако Россия не опубликовала никаких научных данных об испытаниях вакцины, а CNN не удалось проверить, действительно ли она так безопасна и эффективна, как заявляют её разработчики. Критики считают, что разработка вакцины ведётся под политическим давлением со стороны Кремля, которому очень хочется показать, какой мощной научной силой глобального масштаба обладает Россия. Также существует серьёзная обеспокоенность относительно того, что испытания вакцины на человеке не доведены до конца.

Сегодня в мире проводятся десятки испытаний вакцин, а небольшое их количество проходит масштабные испытания на эффективность. Однако большинство разработчиков предупреждает, что до её утверждения предстоит еще проделать большую работу. Некоторые вакцины проходят третий этап испытаний, в то время как российская вакцина не прошла ещё и второй этап. Разработчики планируют завершить его к 3 августа, а затем приступить к третьему этапу проверок, одновременно прививая медицинских работников.

Российское Министерство здравоохранения пока ещё не подтвердило, что вакцина будет одобрена к применению в августе. Оно заявляет, что когда новый препарат будет утверждён для широкого использования, первыми привьют медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом.