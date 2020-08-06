Оскорбления, нападения и убийства — Le Figaro рассказала, чем заканчиваются во Франции требования надеть маску

В последнее время во Франции не проходит почти ни дня без сообщений о нападении, связанном с требованием надеть маску, пишет Le Figaro. За последний месяц подобные просьбы часто заканчивались для жителей страны избиениями и даже убийствами, отмечает издание. Как передаёт газета, чаще всего жертвами нападений становятся сотрудники служб общественного транспорта.

«Осмелятся ли контролёры в поездах, водители автобусов, менеджеры магазинов или пассажиры метро и дальше требовать соблюдения предписаний о ношении маски?» — задаётся вопросом Le Figaro. По словам газеты, во Франции отныне не проходит практически ни дня без сообщений о нападении, связанном с требованием надеть маску, — особенно в общественном транспорте.

После убийства 5 июля в Байонне водителя автобуса пассажирами после требования надеть маску, в муниципалитете Суази-су-Монморанси избили и оставили умирать в луже крови посетителя прачечной. Последний стал жертвой нападения четырёх человек после того, как указал одному из них на необходимость надеть маску. «Мы можем ожидать, что умрём от Covid-19, но не ждём смерти от нежелания умирать от ковида», — заявил этот отец семейства в интервью телеканалу France 3.

Как сообщается, Августин М. складывал выстиранную одежду в сопровождении двух своих маленьких детей, когда рядом с ним появился мужчина без маски. После бурной словесной перепалки молодой человек без маски вышел из прачечной, а затем вернулся с подкреплением. Как показали камеры видеонаблюдения, двое мужчин избивали жертву бейсбольной битой, а двое других — голыми руками. «Ещё пару сантиметров отсюда, и я был бы в морге. Но постойте: и всё это из-за маски?» — недоумевает пострадавший, получивший черепно-мозговую травму и множество ушибов.

30 июля за требование надеть маску двое пассажиров ударили водителя трамвая в Дижоне по лицу и разбили ему нос, а в Мартиге женщина-водитель автобуса получила от пассажирки пощёчину на том же основании.

28 июля в Орлеане к уголовной ответственности привлекли 17-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении водителя автобуса за требование надеть маску. Водителю, получившему ранение в глаз, было предписано провести четыре дня в палате интенсивной терапии. Помимо этого, охранник магазина Нанте получил удар пепельницей от покупателя, а медбрат в Амьене — травму головы от посетителя бара без маски.

Как передаёт газета, на прошлой неделе «пассажир без маски» был приговорён к четырём месяцам тюрьмы за то, что в состоянии опьянения угрожал смертью водителю автобуса в Гайаке. При этом подсудимый был хорошо известен правоохранительным органам: у него имелось 35 судимостей и условный срок заключения.