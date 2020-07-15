Обозреватель Figaro: под видом борьбы с дискриминацией во Францию вернулась агрессия «кланов»

Всё больше территорий во Франции оказываются во власти общин и кланов, которые вершат справедливость в соответствии с законами племени, а не республики, пишет на страницах Le Figaro французская активистка и публицист Селин Пина. Недавним примером стало убийство «бандой головорезов» водителя автобуса, попросившего пассажиров предъявить билеты и надеть маски. Как подчёркивает автор, мнимая борьба с дискриминацией в обществе только способствует росту насилия и помогает преступникам избежать наказания.

Недавно во французском Байонне 58-летний водитель автобуса был до смерти избит «бандой головорезов», у которых он осмелился спросить проездные документы и попросил надеть маски, пишет на страницах Le Figaro французская активистка и публицист Селин Пина. Как замечает автор, это произошло в одном из районов, которые называют «народными», хотя на самом деле речь идёт о территориях, где власть принадлежит общинам, контроль над которыми потерян.

В муниципалитете Порт-Сент-Мари 25-летняя девушка жандарм была убита 26-летним наркокурьером, который попросту переехал её как препятствие, напоминает публицист, предлагая вспомнить также о моряке, оставшемся инвалидом на всю жизнь из-за желания защитить право пары влюблённых целоваться на улице. Нападавший, тем временем, вскоре должен досрочно выйти из тюрьмы, поскольку «во Франции тюремные сроки редко отсиживаются до конца».

Все эти происшествия можно было бы отнести к разряду «криминальной хроники», если бы не живой отклик, который они вызвали среди населения, замечает автор. Эти эмоции выходят за рамки обычного сострадания и вызваны глубоким предчувствием, что подобное может произойти с каждым. «Эти истории находят в людях отклик, потому что говорят о варварстве и дикости, поднимающихся в нашем обществе», — предупреждает Пина.

Благодаря росту популярности идеологии «мультикультурности», многие территории страны оказываются во власти общин, что приводит к возвращению «клановой агрессии». По словам активистки, во многих районах бить несогласного или неприятного человека по голове до тех пор, пока он не впадёт в кому, теперь считается «доказательством мужества».

«Нежелание подчиняться какому-либо закону, соблюдать какие-либо правила, агрессия, считающаяся легитимной для любого лица, наделённого авторитетом, стремление навязать закон клана внешнему миру — всё это свидетельствует о регрессе, который мы наблюдаем в обществе», — пишет публицист. По её мнению, это так же говорит о невозможности интеграции лиц, определяющих себя исключительно как членов «группы, клана или племени». На взгляд Пина, это особенно заметно в речах защитников коренных народов, противников колонизации или исламистов, для которых человек всегда является лишь представителем определённой расы или религии.

Так, активистка Хурия Бутельджа в своей книге «Белые, евреи и мы» заявляет: «Я принадлежу моей семье, клану, кварталу, расе, Алжиру и исламу». Из этого она делает поразительный вывод, что защита расовой группы стоит прежде всего. А значит, если темнокожую женщину изнасилует белый мужчина, она должна его осудить, но, если это сделает темнокожий, она должна молчать, поскольку обязана защищать свой клан.

Для таких людей существует лишь два способа взаимоотношений с окружающими — господство и подчинение, уверена активистка. Любая встреча превращается для них в столкновение сил. Для тех, кто видит себя только представителем своей расы, крови или клана, другая группа может быть исключительно враждебной, поскольку лояльность невозможна вне клана, поясняет автор. Для тех, кто знает только племенную логику, полиция представляет собой не учреждение, служащее нации, а группу, подобную им. Поэтому вполне законно нападать на неё, если она мешает интересам общины.

Проблема в том, что из людей, несущих насилие в общество, пресса делает героев, сетует автор. Всех, кто транслирует и оправдывает «племенную агрессию», будь то движение против полицейского произвола, Партия коренных народов Республики, исламистские течения или «расисты, притворяющиеся антирасистами», объединяет «словесная агрессия» против Франции и её структур. Она используется для оправдания любых эксцессов и позволяет не платить за причинённые страдания, ведь они всего лишь следствия страданий, причинённых миру Францией.

Несмотря на необоснованность, эта стратегия работает в средствах массовой информации и судах, позволяя многим избежать заслуженного наказания, замечает Пина. По её убеждению, необходимо перестать связывать проблему поддержания общественного порядка и борьбу с дискриминацией. Общественный порядок, на её взгляд не только стоит превыше борьбы с дискриминацией, но и является её условием. Если новое правительство не поймёт этого, жители Франции будут подвергаться всё большей опасности. Ведь насилие не уменьшится, если власть будет ему потворствовать, предупреждает публицист.