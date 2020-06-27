Times: на улицах американских городов полиции стало меньше, а стрельбы — больше

В крупных городах США резко возросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. При этом на фоне протестов против полицейской жестокости стражи правопорядка стараются всячески снизить свою активность, сообщает The Times.

В американских городах резко возросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Всё это происходит на фоне продолжающихся протестов против полицейского произвола, которые вынуждают стражей правопорядка покидать улицы, пишет The Times.

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что за последние три недели произошло 125 перестрелок. Это худший июньский показатель с 1996 года. Кроме того, накануне профсоюз полиции заявил, что моральный дух находится на «рекордно низком уровне» и что город рискует вернуться в эпоху разгула преступности.

За прошлые выходные в Чикаго огнестрельное ранение получили 104 человека, 14 из них погибли. По некоторым данным, среди сотрудников полиции города стало распространяться текстовое сообщение, в котором их призывали брать больничный и сократить количество арестов во время дежурств.

В этом году число перестрелок в Чикаго возросло на треть. В других городах отмечается аналогичный рост, несмотря на то, что другие формы насильственных преступлений сократились, обращает внимание издание.

Снижение активности полиции наблюдается также в Атланте, где сотрудника правоохранительных органов обвинили в убийстве 27-летнего Райшарда Брукса, которого застрели во время ареста. В этом году применение огнестрела в городе выросла на 10%.

В Детройте в минувшие выходные было 18 перестрелок, которые привели к гибели четырех человек. Начальник местной полиции Джеймс Крейг предположил, что рост насилия отчасти связан с вызванным карантином стрессом.

Криминолог Университета Миссури-Сент-Луис Ричард Розенфельд ожидает, что уровень убийств в последующие месяцы увеличится. В качестве причин он назвал снятие ограничений и сокращение финансирование полиции, здравоохранения и социальной сферы в связи с экономическим спадом.

Он напомнил, что июле заканчивается госпрограмма помощи безработным. «Это может довести некоторых людей до отчаяния. Наиболее важным фактором является социальная нестабильность, которую мы наблюдали в США и за рубежом в связи с убийством Джорджа Флойда и другими случаями жестокости полиции», — сказал Розенфельд.

По его словам, аналогичный всплеск преступности последовал за убийствами полицией, которые привели к протестам в Фергюсоне, Чикаго и Балтиморе. «Это совпало с ростом количества убийств. Есть все основания [думать], что мы увидим то же самое», — отметил эксперт.