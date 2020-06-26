Le Parisien: «задержан за цвет кожи» — полицейских вынудили отпустить на свободу пойманного с поличным наркокурьера

Сотрудница прокуратуры вынудила полицейских французского города Кретей выпустить на свободу чернокожего наркокурьера, у которого при себе были обнаружены каннабис и кокаин, сообщает Le Parisien. По словам издания, проверяющая сочла, что молодого человека задержали на основании его цвета кожи, несмотря на то что полицейский, проводивший проверку, сам был темнокожим.

Комиссариат полиции города Кретей во Франции находится «в странном смятении» после того, как заключение прокуратуры привело к освобождению из-под ареста перевозчика наркотиков, сообщает Le Parisien. По утверждению самих полицейских, представительница прокуратуры сочла, что подозреваемый был остановлен «потому, что он чернокожий».

Как рассказывает газета, во вторник вечером полицейские, патрулировавшие район порта, где обычно происходит торговля наркотиками, заметили «человека африканской наружности в возрасте около 20 лет в чёрном шлеме», который вышел из здания и сел на припаркованный на тротуаре скутер. Правоохранители заподозрили в молодом человеке наркокурьера. По словам самих представителей полиции, особенных оснований для подозрений не было. «Это называется чутьё. Ребятам платят за это», — замечает сотрудник комиссариата.

Как передаёт газета, во время проверки документов полицейские почувствовали запах канабиса, и подозреваемый, поняв, что отрицание бесполезно, сам предъявил имевшиеся у него смолу, марихуану и кокаин. Как подчёркивают представители сил правопорядка, проверка прошла в спокойной обстановке, а подозреваемый — обычный наркокурьер, до этого не имевший судимости, — вёл себя корректно.

Однако после того, как сотрудники полиции доставили подозреваемого в участок в надежде узнать больше о наркотрафике и сообщили о случившемся в прокуратуру, сотрудница вышестоящей инстанции сочла основания для задержания недостаточными и потребовала освободить наркокурьера. Как напоминает издание, полицейские действительно не имеют права останавливать граждан только потому, что те кажутся им подозрительными, — нужна конкретная причина или предварительное разрешение прокуратуры.

«Она сказала нам, что в контексте ситуации с расизмом всё сложно, — возмущается один из полицейских. — Но говорить, что основанием для проверки был цвет кожи подозреваемого, такого мы терпеть не намерены».

Хуже всего переживает ситуацию сотрудник бригады по борьбе с преступностью, проводивший проверку, — вероятно, потому, что он сам чернокожий, как и его подозреваемый, замечает газета.

Один из полицейских чинов назвал случившееся «оплошностью» прокуратуры, заметив, что факт парковки скутера на тротуаре уже мог стать достаточным основанием для полицейской проверки. Как сообщает издание, представители прокуратуры и руководства полиции от комментариев отказались.