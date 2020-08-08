Guardian: не всякая маска поможет — в Австралии проводят ревизию неправильных средств защиты
В Австралии проверяют средства защиты после жалоб медсестёр на то, что некоторые из них не могут защитить от инфекции, сообщает The Guardian.
В Австралии проверяют средства защиты после жалоб медсестёр на то, что некоторые из них не могут защитить от инфекции, сообщает The Guardian.
Делегация Совета Федерации прибыла в Минск для осуществления наблюдения за проведением президентских выборов в Белоруссии.
Режим содержания россиян, которые были задержаны в Белоруссии, стал лучше, жалоб они не высказывают, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение об игре своего одноклубника Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
С 8 августа кабинет министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ошибки защитника Рафаэля Варана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
«Аризона Койотс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче серии в квалификации Кубка Стэнли.
На Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение пяти автомобилей, медики осматривают одного человека.
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду побил клубный рекорд по голам за сезон.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией, организованной из третьей страны.
Туринский «Ювентус» одержал победу над французским «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Число погибших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта в городе Кожикоде в штате Керала в Индии достигло 20.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение о суждении, согласно которому бывший главный тренер команды Юрий Сёмин хотел получить полный контроль над трансферной политикой клуба.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 278 291 и достигло 18 902 735.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи» на правах аренды.
В Тамбове произошло столкновение автобуса и фуры, в результате произошедшего пять пассажиров получили травмы.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» в квалификации Кубка Стэнли.
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4560.
В Минске задержали доверенное лицо кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука, а также его супругу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг соглашение с российским бойцом Романом Богатовым.
Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина обвинил Россию в попытке очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена.
Руководитель британской команды «Формулы-1» Racing Point Отмар Сафнауэр прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) по протесту французской команды Renault.
Во Франции за сутки выявили 2288 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 197 921. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава страны.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Администрация Псковской области продлила до 15 августа ряд ограничений по коронавирусной инфекции, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий и на посещение кинотеатров.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение нападающего Артёма Дзюбы капитаном команды на матч за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Число случаев заболевания коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 1185 и превысило 238 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.
Клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии в квалификации Кубка Стэнли.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Фёдора Смолова в турецкий «Фенербахче».
Число жертв жёсткой посадки пассажирского самолёта авиакомпании Air India в городе Кожикоде в штате Керала в Индии возросло до 16.
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле достигло 80 991. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава.
Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заболел коронавирусом.
Планы НАТО по увеличению численности военного контингента в Польше не способствуют укреплению безопасности в регионе и наносят удар по ключевым положениям Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Об этом заявили в российском МИД.
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель получил травму во время тренировочного занятия команды.
Почётный президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Геннадий Алёшин отреагировал на информацию о смерти прославленного тренера Геннадия Турецкого.
В результате стрельбы из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве пострадал один человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил запрет на размещение в хостелах до 1 сентября.
За прошедшие сутки 97 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.
Санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз в истории взял Суперкубок России по футболу.
Санкт-петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу 2020 года.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
Прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.
Граждан России, по предварительным данным, не было на борту пассажирского самолёта авиакомпании Air India, совершившего жёсткую посадку в городе Кожикоде в штате Керала в Индии.
Эксперты ООН в области прав и свобод призвали отменить или ослабить санкции в отношении развивающихся стран, так как ограничительные меры лишают граждан доступа к предметам первой необходимости.