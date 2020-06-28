Daily Mail: не открывая границы для американцев, ЕС рискует разгневать Трампа
После открытия границ 1 июля ЕС планирует запретить въезд американцам, но впустить жителей стран с более низким уровнем заражения COVID-19. Это решение, которое всё ещё должно получить согласие членов организации, рискует разозлить Дональда Трампа, широко критикуемого за его обращение с пандемией, пишет Daily Mail.
По словам европейских чиновников, США, Россия и ряд других государств считаются «слишком опасными, потому что они не контролируют вспышку коронавируса». Список «безопасных стран» был составлен высокопоставленными дипломатами в Брюсселе после дискуссии о том, как блоку следует возобновлять работу бизнеса и туристического сектора после карантина.
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