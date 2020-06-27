Sky: ринулись на пляжи — из-за жары британцы забыли о вирусной опасности и культуре отдыха

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, жара и невозможность отправиться на отдых за рубеж привели к тому, что сотни тысяч британцев заполнили пляжи на юге страны. Отдыхающие не только игнорируют правила безопасности, включая социальное дистанцирование, но и устраивают незаконные парковки и оставляют после себя тонны мусора, сообщает Sky News.

Больше ничего не остаётся, как печься на солнышке — именно так почти 33-градусная жара выглядит после трёх месяцев карантина. И это самый страшный кошмар для городского совета Борнмута.

Чрезвычайная ситуация была объявлена после того, как тысячи людей, вопреки предписаниям, приехали на пляж. Это привело к появлению незаконных парковок, 33 тонн отходов, пьяным дракам и заторам на дорогах.

ЭКСПЕРТ: Это невероятное число. Разумеется, Дорсет — красивое место для отдыха. Но полмиллиона человек — это, действительно, результат стечения крайне неблагоприятных обстоятельств. И некоторые действия, сверхэгоистичное поведение, которые мы наблюдаем в Борнмуте, не должны становиться ориентиром для Британии во время чрезвычайной ситуации.

В Брайтоне, расположенном дальше вдоль берега, полицейские были готовы закрыть пляж, если на нём соберётся подобное количество народу. Люди с нетерпением ждут нового ослабления ограничений, в результате чего, по-видимому, правила социального дистанцирования забываются. Может ли это нивелировать все достижения карантина?

ЭКСПЕРТ: Чем ближе люди находятся друг к другу, тем выше риск распространения вируса. И мы видели возвращение COVID-19 в странах, которые считали, что взяли его под контроль. Поэтому происходящее — серьёзная причина для беспокойства.

Вот к чему приводят жара и отсутствие других мест для отдыха. Планы правительства временно изменить законы о лицензировании, чтобы позволить пабам, ресторанам и кафе подавать еду на улице с 4 июля, без сомнения, находят поддержку. Разумеется, это касается заведений, которым есть куда расширяться. На жилых улицах, где мало места, этот паб с лучшим светлым пивом может рассчитывать лишь на то, что его клиенты всё ещё будут хотеть брать напиток с собой.

ВЛАДЕЛИЦА ПАБА: Даже если людям позволят ходить в пабы 4 июля... у нас очень маленькое заведение, где особо не развернёшься. Поэтому нам нет никакого смысла открываться снова. Это невозможно. Для нас это плохая бизнес-модель. В конечном счёте речь идёт о сохранении безопасности людей. Именно это нам нужно. Никто не хочет становиться пабом, из-за которого начнётся большая вспышка.

Без отпуска за рубежом и с температурой выше, чем на Ибице, есть огромное искушение отправиться на пляж и намочить ноги. Но существуют серьёзные опасения, что подобные сцены могут привести к второй волне эпидемии.

Кейти Спенсер, Sky News.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.