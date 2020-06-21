Times: «ущерб от пандемии» — национальный долг Британии превысил её ВВП

Впервые с 1963 года национальный долг Британии превысил её валовый внутренний продукт, пишет The Times. Как отмечает издание, эти данные ярко демонстрируют истинный масштаб ущерба от пандемии коронавируса.
Национальный долг Великобритании теперь по объёму больше её экономики, пишет The Times со ссылкой на доклад Национального статистического управления. В этом документе, как отмечает издание, демонстрируется истинный масштаб ущерба, нанесённого пандемией COVID-19.
Объём правительственных заимствований в мае достиг рекордного уровня — 55,2 млрд фунтов, т.е. в 9 раз больше, чем страна позаимствовала за этот же период прошлого года, причём это самый высокий показать с 1993 года. Национальный долг при этом впервые с 1963 года перевалил за отметку 100% от валового внутреннего продукта.
В настоящий момент соотношение государственного долга Британии к её ВВП находится на уровне 100,9% (1,95 трлн фунтов).
Британское правительство уже пообещало, что за нынешними экономическими потрясениями не последует период жёсткой экономии, подобный тому, который наступил после последней рецессии. Однако аналитики предупреждают, что властям, когда начнётся восстановление экономики, придётся принимать непростые решения.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил: «Эти данные подтверждают, что коронавирус оказывает серьёзнейшее влияние на финансы нашей страны. Лучший способ вернуть наши государственные финансы на более устойчивое основание — вновь безопасно открыть нашу экономику, так чтобы люди могли вернуться к работе».
Как указывается в статье, текущее положение дел в британской экономике обусловлено падением налоговых поступлений, а также ростом расходов центрального правительства почти на 50%.
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