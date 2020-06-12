Le Monde: слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект

Несмотря на то, что карантинные меры во Франции были не самыми строгими в Европе, а меры поддержки бизнеса самыми щедрыми на континенте, её экономика пострадала от пандемии коронавируса гораздо сильнее соседних стран, пишет Le Monde. При этом именно меры поддержки бизнеса удерживают французских предпринимателей от скорейшего возобновления деятельности, ведь «простой» работников оплачивает государство, поясняет издание.

В отличие от Германии, Франция не разрешила своим футболистам вернуться на поле, чтобы продолжить сезон 2019-2020 года, пишет экономический обозреватель Le Monde Филипп Эсканд. По его мнению, чтобы объяснить это решение, нужно рассмотреть всю систему восстановления экономики в стране. Возникает новый «французский парадокс», отмечает автор. Франция ввела самую выгодную для предпринимателей и дорогостоящую систему защиты бизнеса в Европе, массово прибегая к компенсации «частичной занятости», чтобы не только защитить население от массовой безработицы, но и ускорить восстановление экономики. Поскольку компании сохранили своих сотрудников, они должны были иметь возможность возобновить деятельность как можно быстрее и избежать затяжного кризиса, однако «похоже, происходит нечто противоположное», констатирует журналист.

Учитывая, что ВВП Франции в 2020 году, по прогнозам, сократится на 10%, страна оказывается в «хвосте» европейского отряда —далеко позади Германии, ожидающей падения ВВП на уровне 6%. «Франция справедливо защищает свои рабочие места, но не выигрывает от этого», — подчёркивает обозреватель.

Как поясняет Эксанд, эти неважные прогнозируемые показатели, в первую очередь, объясняются режимом изоляции. Последние исследования показывают логичную связь между строгостью карантинных мер и снижением ВВП в первом триместре 2020 года. С одной стороны графика находится Швеция, где карантина не было вовсе и которая показывает незначительный рост ВВП, с другой — Италия, где изоляция была тотальной, и страна столкнулась с падением ВВП больше, чем на 5%. Однако этот график не объясняет французского и испанского сценария, где официальные карантинные меры были менее жёсткими, чем в Италии, однако сокращение экономики оказалось ещё более ощутимым.

Помимо того, что французская экономика специализируется на сфере услуг и туризме, что сделало её ещё более уязвимой к изоляции, сложилось впечатление, что французское общество самопроизвольно «заморозилось», отмечает эксперт. Многие сектора, работа которых не была запрещена, остановились сами по себе. В частности, это касается строительства, которое встало на 85%, в отличие от Германии или Нидерландов, где лишь незначительное количество строек прекратили работу. Экономист Жан Пизан-Ферри объясняет это отсутствием доверия и плохими общественными отношениями во Франции — свидетельство тому остановка работы почтовой службы La Poste и компании Amazon.

Кроме того, сами меры защиты бизнеса, в частности, компенсация частичной занятости, были столь щедрыми (гораздо щедрее, чем социальные выплаты по безработице), что они не подталкивали компании к возобновлению работы на 100%, которое повлекло бы за собой резкий рост операционных расходов. Если страна проведёт в таком «полу-летаргическом» состоянии ещё три месяца, долгосрочный кризис затронет все сферы её экономики и политики, предупреждает автор.