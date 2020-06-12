Le Monde: слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект
В отличие от Германии, Франция не разрешила своим футболистам вернуться на поле, чтобы продолжить сезон 2019-2020 года, пишет экономический обозреватель Le Monde Филипп Эсканд. По его мнению, чтобы объяснить это решение, нужно рассмотреть всю систему восстановления экономики в стране. Возникает новый «французский парадокс», отмечает автор. Франция ввела самую выгодную для предпринимателей и дорогостоящую систему защиты бизнеса в Европе, массово прибегая к компенсации «частичной занятости», чтобы не только защитить население от массовой безработицы, но и ускорить восстановление экономики. Поскольку компании сохранили своих сотрудников, они должны были иметь возможность возобновить деятельность как можно быстрее и избежать затяжного кризиса, однако «похоже, происходит нечто противоположное», констатирует журналист.
Учитывая, что ВВП Франции в 2020 году, по прогнозам, сократится на 10%, страна оказывается в «хвосте» европейского отряда —далеко позади Германии, ожидающей падения ВВП на уровне 6%. «Франция справедливо защищает свои рабочие места, но не выигрывает от этого», — подчёркивает обозреватель.
Как поясняет Эксанд, эти неважные прогнозируемые показатели, в первую очередь, объясняются режимом изоляции. Последние исследования показывают логичную связь между строгостью карантинных мер и снижением ВВП в первом триместре 2020 года. С одной стороны графика находится Швеция, где карантина не было вовсе и которая показывает незначительный рост ВВП, с другой — Италия, где изоляция была тотальной, и страна столкнулась с падением ВВП больше, чем на 5%. Однако этот график не объясняет французского и испанского сценария, где официальные карантинные меры были менее жёсткими, чем в Италии, однако сокращение экономики оказалось ещё более ощутимым.
Помимо того, что французская экономика специализируется на сфере услуг и туризме, что сделало её ещё более уязвимой к изоляции, сложилось впечатление, что французское общество самопроизвольно «заморозилось», отмечает эксперт. Многие сектора, работа которых не была запрещена, остановились сами по себе. В частности, это касается строительства, которое встало на 85%, в отличие от Германии или Нидерландов, где лишь незначительное количество строек прекратили работу. Экономист Жан Пизан-Ферри объясняет это отсутствием доверия и плохими общественными отношениями во Франции — свидетельство тому остановка работы почтовой службы La Poste и компании Amazon.
Кроме того, сами меры защиты бизнеса, в частности, компенсация частичной занятости, были столь щедрыми (гораздо щедрее, чем социальные выплаты по безработице), что они не подталкивали компании к возобновлению работы на 100%, которое повлекло бы за собой резкий рост операционных расходов. Если страна проведёт в таком «полу-летаргическом» состоянии ещё три месяца, долгосрочный кризис затронет все сферы её экономики и политики, предупреждает автор.
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