Die Welt: из-за пандемии 7,3 млн человек в Германии перевели на неполную занятость

Пандемия коронавируса сильно сказалась на немецком рынке труда, сообщает Die Welt. Работодателям пришлось перевести на неполную занятость 7,3 млн человек, что является рекордным показателем в истории ФРГ. Впрочем, отмечается, что институт неполной занятости позволил Германии избежать массового прироста безработицы.

Последствия пандемии коронавируса сильно отразились на немецком рынке труда, пишет Die Welt. Согласно подсчётам Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) в мае в Германии насчитывалось не менее 7,3 млн человек, переведённых на неполную занятость. По словам эксперта института Себастьяна Линка, данный показатель является рекордным. Для сравнения, во время финансового кризиса 2009 года на неполную занятость было переведено 1,5 млн человек, пишет издание.

По данным Ifo, кризис наиболее сильно ударил по промышленной отрасли, следом за ней идёт торговля. Как отмечает Себастьян Линк, в отличие от финансового кризиса, пандемия ударила по всем отраслям экономики. При этом издание подчёркивает, что немецкая модель неполной занятости во всём мире рассматривается как образец. Благодаря субсидиям предприятия получают возможность не увольнять своих работников в трудные времена: впрочем, даже несмотря на это, к столь внушительным масштабам перехода на неполную занятость не был готов никто. Ещё в конце марта правительство ФРГ рассчитывало, что в стране будет около 2 млн работников с неполной занятостью.

Die Welt информирует, что в Германии, в условиях неполной занятости, сотрудник сохраняет 60% своей зарплаты. Согласно данным федерального агентства занятости, итоговая стоимость этой меры составит более €30 млрд, что потребует от государства дополнительных вливаний. Несмотря на это, институт неполной занятости доказал свою успешность, пишет издание: в Германии до сих пор нет катастрофического роста безработицы. На данный момент доля безработных составляет 5,8%. Для сравнения, согласно прогнозам, безработица во Франции к концу года может достичь 10%, а в Испании 20%.

Как отмечает Die Welt, данные экономического роста показывают, что Германия достаточно благополучно проходит через кризис. В первом квартале 2020 года экономика ФРГ упала на 2,2%, однако последние экономические тенденции говорят о том, что во второй половине года должно начаться восстановление. Однако эксперты ожидают, что в целом за год немецкий ВВП сократится на 7%.