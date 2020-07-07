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Welt: Австралия снова отправляет Мельбурн на шестинедельный карантин

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Австралия закрывает границы штата Виктория и возобновляет в Мельбурне карантинные меры из-за коронавируса, сообщает немецкая газета Die Welt. Во втором по величине городе страны зафиксирован 191 случай заражения за сутки, поэтому теперь запрет на выход из дома для горожан продлится ещё 6 недель.
Welt: Австралия снова отправляет Мельбурн на шестинедельный карантин
Reuters

После 191 случая заражения коронавирусом за сутки австралийский Мельбурн снова закрывается на карантин, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, принимаемые страной меры напоминают те, которые вводились в Европе на пике первой волны пандемии в апреле.

Из-за возобновившегося заметного роста числа заражений коронавирусом Австралия ввела в Мельбурне карантинные меры. Как сообщили власти штата Виктория, теперь более 5 млн жителей второго по величине города страны должны оставаться дома. Запрет на выход из дома вступает в силу в полночь и продлится ближайшие 6 недель.

«Мы не можем делать вид, будто кризис с коронавирусом миновал», — отметил глава правительства штата Дэниел Эндрюс. За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано почти две сотни случаев заражения. Отследить распространение вируса при такой численности инфицированных оказалось невозможно, сообщается в статье.

Для школьников в Мельбурне это означает возвращение к обучению из дома. Рестораны и кафе могут продавать еду только навынос.

Несмотря на то что карантинные меры касаются только Мельбурна, практически весь штат Виктория оказался отгорожен от остальной части страны: в полночь границы штата также будут закрыты, отмечает немецкая газета.

Обо всех этих мерах австралийское правительство сообщило ещё в понедельник. В некоторых районах Мельбурна из-за новых очагов инфекции в многоквартирных домах уже действовал запрет на выход из дома до конца июля.

По состоянию на текущий момент, власти Австралии зафиксировали почти 9 тыс. случаев заражения коронавирусом и 106 смертельных исходов. В большинстве других регионов страны правила, введённые в связи с распространением коронавируса, тем временем, уже были снова смягчены, пишет Die Welt.

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