Welt: Австралия снова отправляет Мельбурн на шестинедельный карантин

Австралия закрывает границы штата Виктория и возобновляет в Мельбурне карантинные меры из-за коронавируса, сообщает немецкая газета Die Welt. Во втором по величине городе страны зафиксирован 191 случай заражения за сутки, поэтому теперь запрет на выход из дома для горожан продлится ещё 6 недель.

После 191 случая заражения коронавирусом за сутки австралийский Мельбурн снова закрывается на карантин, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, принимаемые страной меры напоминают те, которые вводились в Европе на пике первой волны пандемии в апреле.

Из-за возобновившегося заметного роста числа заражений коронавирусом Австралия ввела в Мельбурне карантинные меры. Как сообщили власти штата Виктория, теперь более 5 млн жителей второго по величине города страны должны оставаться дома. Запрет на выход из дома вступает в силу в полночь и продлится ближайшие 6 недель.

«Мы не можем делать вид, будто кризис с коронавирусом миновал», — отметил глава правительства штата Дэниел Эндрюс. За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано почти две сотни случаев заражения. Отследить распространение вируса при такой численности инфицированных оказалось невозможно, сообщается в статье.

Для школьников в Мельбурне это означает возвращение к обучению из дома. Рестораны и кафе могут продавать еду только навынос.

Несмотря на то что карантинные меры касаются только Мельбурна, практически весь штат Виктория оказался отгорожен от остальной части страны: в полночь границы штата также будут закрыты, отмечает немецкая газета.

Обо всех этих мерах австралийское правительство сообщило ещё в понедельник. В некоторых районах Мельбурна из-за новых очагов инфекции в многоквартирных домах уже действовал запрет на выход из дома до конца июля.

По состоянию на текущий момент, власти Австралии зафиксировали почти 9 тыс. случаев заражения коронавирусом и 106 смертельных исходов. В большинстве других регионов страны правила, введённые в связи с распространением коронавируса, тем временем, уже были снова смягчены, пишет Die Welt.