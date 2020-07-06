Times of Israel: Израиль возвращает ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом

Власти Израиля частично вернули ограничительные меры, ослабленные в конце мая, пишет The Times of Israel. В частности, ограничена работа ресторанов, синагог и общественного транспорта, вводятся штрафы за отсутствие масок и отменяются массовые мероприятия.

Правительство Израиля приняло решение ввести ряд ограничений, для того чтобы сдержать новую вспышку коронавируса, сообщает The Times of Israel: в частности, речь идёт об ограничении работы ресторанов и синагог, сокращении числа пассажиров в общественном транспорте, введении штрафов за отсутствие масок, а также закрытие мест проведений массовых мероприятий.

Как отмечает издание, нынешний карантинный режим не столь жёсток, как предыдущий, однако он является серьёзным шагом назад после снятия ограничений в мае. К примеру, ресторанам будет позволено обслуживать максимум 20 посетителей в помещении и ещё 30 на летних верандах.

Отменяются все массовые мероприятия, не будут работать летние школы и лагеря. В автобусах разрешён проезд максимум 20 пассажирам за раз. Введённый штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет $145.

Тот факт, что открытыми остались синагоги, подвергся критике со стороны бывшего министра обороны Авигдора Либермана, пишет The Times of Israel. По мнению Либермана, это решение носит политический подтекст. Издание напоминает, что в начале пандемии синагоги были одними из основных мест передачи вируса.

Как пишет издание, в последние недели в Израиле вновь начался рост случаев заражений: если в мае ежедневное прибавление выражалось небольшими двузначными числами, то теперь количество зафиксированных случаев в день составляет около 1000.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид жёстко раскритиковал правительство за его политику в отношении пандемии. По мнению Лапида, власти оказались не готовы ко второй волне коронавируса, а также не справились с кризисом в целом. Он также заявил, что принимаемые государством ограничительные меры были неточны и сбивали с толку.