Euronews: карантинные меры бывшего правительства Франции будут разбирать в суде

03:00 В Кремле прокомментировали антироссийские санкции Великобритании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с антироссийским санкционным списком Великобритании, будет применён принцип взаимности.

03:00 Посол ЕС оценил возможность открытия границ для россиян Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что говорить о включении России в список стран для открытия границ с ЕС пока рано.

03:00 Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В Кремле отреагировали на задержание советника главы «Роскосмоса» Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, которые составляют гостайну, не связано с журналистской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.

03:00 Сбербанк снизил ставки по ипотеке Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п. п., передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

03:00 Лукашенко заявил, что Минск справился с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 «Зенит» объявил об уходе чемпиона Европы по баскетболу Понкрашова Чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Антон Понкрашов покинул петербургский «Зенит».

03:00 Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого подозревают в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.

03:00 Теннисист Рублёв в четвёртый раз сдал отрицательный тест на коронавирус Россиянин Андрей Рублёв в четвёртый раз сдал отрицательный тест на коронавирус и был заявлен на выставочный теннисный турнир в Австрии.

03:00 В рамках проекта RT вышел новый выпуск «Акцент Шоу» В рамках проекта RT вышел шестой выпуск «Акцент Шоу», которое посвящено английскому языку и тому, как на нём говорят в мире. Шоу публикуется на YouTube-канале «Спик Изи».

03:00 Федерер признался, что задумался о продолжении карьеры из-за пандемии и травмы Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после двух операций на правом колене.

03:00 Советника Рогозина заподозрили в передаче данных спецслужбам НАТО В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО.

03:00 Британский боксёр Уайт уверен, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме Британец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с российским боксёром Александром Поветкиным.

03:00 Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможность запрета на вещание телеканала RT в Эстонии вслед за Латвией.

03:00 Вратарь «Тоттенхэма» Льорис о конфликте с Соном: это часть футбола Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал стычку с партнёром по команде форвардом Сон Хын Мином в перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

03:00 Суд оштрафовал лишённого сана отца Сергия за фейки Суд в Свердловской области оштрафовал на 90 тыс. рублей лишённого сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации, передаёт РИА Новости.

03:00 Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что спад мирового ВВП в 2020 году составит 4%, а в 2021 году ожидается рост на 5%.

03:00 Клопп заявил, что готов отдать свою медаль победителя АПЛ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал правило Английской премьер-лиги (АПЛ), согласно которому футболист, сыгравший менее пяти матчей в чемпионате за сезон, не получает золотую медаль.

03:00 Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном» Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал конфликт между вратарём и нападающим команды в перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

03:00 В Роспотребнадзоре оценили возможность второй волны COVID-19 осенью Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в осенний период.

03:00 Онищенко назвал возможные сроки возвращения коронавируса в Россию Коронавирус вернётся в Россию осенью, однако это не должно привести к ограничениям, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

03:00 СМИ: Дортмундская «Боруссия» установила МЮ дедлайн для сделки по трансферу Санчо Руководство дортмундской «Боруссии» готово вести переговоры по поводу трансфера полузащитника Джейдона Санчо в английский «Манчестер Юнайтед», но поставило манкунианцам ультиматум относительно срока сделки.

03:00 Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

03:00 Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака» Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

03:00 Советник Рогозина задержан по обвинению в госизмене Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что следственные органы задержали советника генерального директора госкорпорации Ивана Сафронова.

03:00 В России ещё 9551 человек выздоровел после коронавируса В России за сутки выписали 9551 человека, вылечившегося от коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 463 880 пациентов. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

03:00 Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Нурмагомедовым, а потом удалил публикацию Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на слова американца Дастина Порье о возможном реванше с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 За сутки в России скончались 198 пациентов с коронавирусом В России за сутки зафиксировано 198 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 10 494 человека.

03:00 СМИ: «Ювентус», «Интер» и «Атлетико» интересуются футболистом «Арсенала» Ляказеттом Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Александр Ляказетт попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», миланского «Интера» и мадридского «Атлетико».

03:00 В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 694 230. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

03:00 ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2—3 дней осенью Центризбирком России с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трёх дней на выборах, которые состоятся осенью 2020 года.

03:00 Родное село отца Нурмагомедова планируют переименовать в его честь Магомедрасул Давудов, глава села Кироваул в Дагестане, в котором проживал Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что населённый пункт может быть в ближайшее время переименован в честь специалиста.

03:00 Российский боец UFC Волков рассказал о своём возвращении в Москву из США Российский боец смешанного стиля Александр Волков рассказал о своём возвращении в Москву из США после поединка с Кёртисом Блэйдсом.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов во вторник, 7 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Ян намекнул, что хочет нокаутировать Алдо в бою за титул UFC Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о настрое на поединок с бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

03:00 Опрос: каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода Каждый пятый россиянин столкнулся со значительным падением доходов с начала пандемии коронавируса, а каждый десятый полностью потерял заработок, следует из июньского опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

03:00 Игрок в американский футбол подписал рекордный контракт в истории спорта Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал новый десятилетний контракт, который стал рекордным в истории спорта.

03:00 В Луганской области разрушили знак «Украина» В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.

03:00 Чалов вошёл в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в истории чемпионатов России Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вошёл в топ-10 армейцев в чемпионатах России по футболу.

03:00 Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

03:00 Между футболистами «Тоттенхэма» Льорисом и Соном произошёл конфликт в матче с «Эвертоном» Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис и нападающий команды Сон Хын Мин повздорили в перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

03:00 Московские врачи прибыли в Алма-Ату для борьбы с COVID-19 Группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 ОП выявила почти девять тысяч фейков о голосовании по Конституции Общественная палата (ОП) России выявила почти 9 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

03:00 Артета заявил, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб ведёт переговоры с мадридским «Реалом» по поводу выкупа полузащитника Дани Себальоса.

03:00 В России проведено более 21,5 млн тестов на коронавирус Более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

03:00 СМИ: Экс-голкипер «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Монако» Бывший вратарь московского «Спартака» россиянин Митрюшкин может перейти во французский футбольный клуб «Монако».

03:00 «Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил о результатах аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков в социальных сетях.

03:00 Власти США могут запретить на территории страны TikTok Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok, заявил госсекретарь США Майк Помпео.