France 24: не ради аплодисментов, а за масками — французские врачи вышли на демонстрацию

Французские врачи, медсёстры и санитарки вышли на демонстрации по всей стране. Как передаёт France 24, они требуют от правительства выполнить обещания и поставить в больницы все необходимые материалы. При этом они отмечают, что их усилия во время эпидемии далеко не всегда получали признание у руководства.
Они были на передовой в противостоянии с Covid-19. И теперь они вышли на улицу, чтобы защитить государственные больницы. Врачи, медсёстры, санитары объединены одним чувством, когда они остались одни, иногда без материалов, необходимых для борьбы против эпидемии.
УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Санитары могли заразиться от пациентов, которые умирали, из-за нехватки материалов. Ведь в первые две-три недели у нас не было масок, антибактериального геля и так далее. Так что было очень тяжело эмоционально.
Они говорят, что не просят аплодисментов. По словам этой учащейся в медицинской интернатуре, иногда было даже больно их слышать каждый вечер.
ИНТЕРН: Мне прямо приходилось улыбаться через силу. Мы не хотим аплодисментов, мы не хотим медалей. Даже после коронавируса они нам не нужны. Мы здесь, потому что хотим коек для пациентов, минимальные материалы, чтобы лечить их правильно и по-человечески.
Многие критикуют, что правительство не сдержало своих обещаний — прислушаться к тому, в каком кризисе находятся обескровленные больницы. По словам этого педиатра, сейчас с логикой подсчётов даже случился откат к прежним временам.
ПЕДИАТР:Нам говорят: это столько-то стоит, у вас есть столько-то, вы можете столько-то потратить. И если это не окупится, если потребности населения не будут соответствовать, то вам придётся экономить.
Во времена эпидемии самая большая нагрузка легла на врачей реанимации. Мы снимали ежедневную работу этой команды в Туркуэне. Они символически приостановили на час свою работу. Они требуют признания усилий, которые они приложили.
УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА:Я отправилась к своим родителям, чтобы защитить их, потому что они в зоне риска. Я согласилась работать сверхурочно, работать и днём, и ночью, не важно, когда. Я шла на жертвы во время коронавируса. Но руководство госпиталя этого никак не признало.
Этот крик санитаров гремел на демонстрации и здесь, в Майотте. Всего по Франции прошло 200 акций.
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