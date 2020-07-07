Euronews: взять пандемию под контроль не удалось — число заражений постоянно растёт

Количество заражённых коронавирусом в мире достигло уже почти 12 млн человек. Эпидемия по-прежнему распространяется быстрыми темпами — и взять ситуацию под контроль не удаётся. При этом в ряде стран, несмотря на рост числа заражений, всё равно начинают отменять карантинные меры, чтобы хоть как-то оживить бизнес, передаёт Euronews.

В США количество заражённых перевалило за 3 миллиона. Эпидемия по-прежнему распространяется быстрыми темпами.



Часть наблюдателей полагает, что ежедневное выявление инфицированных в количестве нескольких десятков тысяч связано с массовой проверкой на вирусоносительство: тесты проводятся всем желающим. Особым решением конгресса диагностика бесплатна для всех тех, кто решил сдать анализ.



Другие указывают, что стремительное распространение заражения — это, в первую очередь, пренебрежение мерами профилактики. В частности, отказом от ношения маски и мытья рук.



«Я не могу уважать тех, кто игнорирует санитарные нормы, не надевает маску и не соблюдает социальное дистанцирование», — заявил Том Хэнкс, сам перенёсший COVID-19.



Не лучшим образом обстоят дела и в Южной Америке. В Бразилии, несмотря на то что пандемию под контроль взять не удаётся, бизнесы открываются в крупных агломерациях, таких как Сан-Паулу.



ЖЕНЩИНА: Я думаю, что если соблюдать меры санитарной профилактики, чтобы было расстояние между столиками, чтобы носить маски на улице, — мне кажется, что тогда стоит всё-таки разрешить бизнесам работать.



Официальные Афины, видя, что в Сербии ситуация с эпидемией выглядит не слишком благоприятной, разрешили пересекать границу гражданам этой балканской страны лишь в «исключительных случаях».



В Испании в настоящий момент карантинные меры действуют локально в Галисии и в Каталонии. Сообщается, что кабинет министров на своём заседании может рассматривать частичное введение режима чрезвычайной ситуации в затронутых вспышкой инфекции областях.



Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.