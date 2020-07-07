Guardian: «двухнедельный дискомфорт» — Том Хэнкс рассказал, как перенёс коронавирус

Коронавирусная инфекция была для голливудского актёра Тома Хэнкса всего лишь «дискомфортом», который прошёл за две недели, рассказал актёр в интервью The Guardian. По словам знаменитости, его супруга перенесла болезнь несколько тяжелее, но её состояние также не вызывало у врачей беспокойства. При этом артист признался, что реакция США на эпидемию вызывает у него множество вопросов.

В марте этого года голливудский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, по собственному признанию звезды, стали «знаменитыми канарейками в угольной шахте Covid-19». Они были одними из первых и, безусловно, самыми известными людьми на Западе, у которых 10 марта был диагносцирован коронавирус, после чего они были госпитализированы на три дня.

Как рассказал Хэнкс в интервью The Guardian, их с женой «дискомфорт» из-за болезни прошёл в течение двух недель. При этом, как отметил артист, реакции на болезнь у него и его супруги существенно отличались, что показалось ему странным. Если у Уилсон наблюдались потеря вкуса и обоняния, сильная тошнота и высокая температура, то у Хэнкса «просто ужасно болело всё тело», он чувствовал ужасную усталость всё время и «не мог сосредоточиться ни на чём больше 12 минут». «Последнее, правда, моё естественное состояние», — иронично уточнил актёр.

«Когда нас привезли в больницу, я спросил: «Мне 63, у меня диабет второго типа и мне ставили стент в сердце. Я в группе риска?» Но поскольку температура у нас резко не поднималась, а в лёгких не появлялось ничего похожего на пневмонию, никто не беспокоился», — делится подробностями с британской газетой знаменитость. При этом на вопрос о том, боялся ли он болезни, Хэнкс заметил, что он «не из тех, кто просыпается утром с вопросом: «Доживу ли я до конца дня».

Голливудский актёр признался, что у него вызывает множество вопросов то, как США отреагировали на эпидемию. Это касается как официальной позиции, так и выбора отдельных людей. «Существует всего три вещи, которые необходимо делать каждому: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Я понимаю, что в обществе эта тема была политизирована, но вот чего я понять не могу: как может человек заупрямиться и сказать: «Я не обязан делать свою часть работы», — возмутился Хэнкс. Кроме того, актёр отметил, что привык ожидать от лидеров страны успокоения граждан и «информированного руководства». «И мне не кажется, что сегодня у нас всё это есть», — с горечью заключил он.